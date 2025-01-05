كلباء يعود لطريق الانتصارات ويعبر عجمان في مباراة الأهداف الخمسة

عاد كلباء إلى سكة الانتصارات من جديد، وتمكن من تحقيق فوز مهم وغالٍ على ضيفه عجمان بنتيجة 3-2، ليضع "النمور" حدًا لسلسلة تعادلاته الأربعة الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين. سجل ثلاثية كلباء كل من الثنائي الإيراني سامان قدوس وشهريار موغانلو، والإيطالي دانيال بيسا من ركلة جزاء في الدقائق 5، 8، و90+3، فيما أحرز هدفي عجمان البرازيلي فيكتور هنريكو في الدقيقتين 85 و90+5. ولعب عجمان بعشرة لاعبين لمدة 25 دقيقة بعد طرد اللاعب عبد الحميد صابري في الدقيقة 65، ليرفع كلباء رصيده إلى 17 نقطة محتفظًا بمركزه السابع، بينما تجمد رصيد "البرتقالي" عند 10 نقاط في المركز العاشر.

شهدت المباراة بداية مجنونة، حيث ضرب صاحب الأرض كلباء بقوة منذ وقت مبكر، ليفتتح لاعبه الإيراني سامان قدوس التسجيل في الدقيقة 5 من قذيفة صاروخية خارج منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من مواطنه مهدي قايدي، الذي عاد بعد 3 دقائق فقط ليهدي مواطنه الآخر شهريار موغانلو تمريرة متقنة، نجح الأخير في ترجمتها لهدف ثانٍ، مسددًا الكرة بيسراه يمين الحارس علي الحوسني الذي فشل في التصدي للكرة المخادعة، لتعلن عن ثاني أهداف "النمور" في الدقيقة 8. منح التقدم بهدفين لاعبي كلباء مزيدًا من الثقة والاطمئنان، وقام اللاعبون بعدة طلعات هجومية، وتحصلوا على أكثر من فرصة مضمونة أمام المرمى لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب. في المقابل، حاول عجمان تقليص الفارق عبر المحترف المغربي وليد أزارو، أنشط لاعبي "البرتقالي"، لكنه فشل في وضع بصمته خلال شوط المباراة الأول الذي انتهى بتقدم مستحق لكلباء.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الأمور سوءًا على مدرب عجمان غوران بعد طرد حكم المباراة أحمد درويش للاعب عبد الحميد صابري في الدقيقة 65 إثر تدخله العنيف ضد لاعب كلباء البديل الإيفواري كوادجو كوفي، ليخوض عجمان أكثر من 25 دقيقة بعشرة لاعبين. وعلى الرغم من النقص العددي، وجد عجمان أكثر من فرصة خطيرة، لكن الحارس المتألق حمد المنصوري كان بالمرصاد بعد أدائه اللافت في الدقائق الأخيرة. مع ذلك، لم يتمكن المنصوري من التصدي لكرة البديل فيكتور هنريكو الذي حول تمريرة محمد ناصر بذكاء إلى الشباك، مسجلًا هدف عجمان الأول في الدقيقة 85.

وبعد العودة إلى تقنية الفيديو، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة ليد اللاعب عبد الله صالح، وتقدم لتنفيذها اللاعب الإيطالي دانيال بيسا الذي سجل الهدف الثالث لكلباء في الوقت بدل الضائع. لم تتوقف الأهداف عند هذا الحد، حيث عاد عجمان ونجح في إحراز هدف التقليص الثاني عبر فيكتور هنريكو في الدقيقة 90+4، لينتهي اللقاء بفوز كلباء على عجمان بنتيجة 3-2.