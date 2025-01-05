فريق من الدرجة الثالثة يطيح بالاتحاد السكندري من كأس مصر

سجل تيم إف.سي، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، هدفين في الشوط الأول ليفوز 2-صفر على مضيفه الاتحاد السكندري ويطيح به من دور 32 لكأس مصر لكرة القدم اليوم الأحد.

ومنح علي صابر التقدم للفريق الزائر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وفشل الاتحاد السكندري، المتوج باللقب ست مرات، في العودة في النتيجة ليحقق تيم إف. سي أكبر مفاجأة في البطولة بالموسم الحالي حتى الآن.

وتيم إف.سي، الذي يواجه الجونة في الدور المقبل، هو الفريق الثاني الذي يتقدم لدور 16 لكأس مصر وهو لا يشارك في الدوري المصري الممتاز بعد المقاولون العرب متصدر الترتيب في دوري الدرجة الثانية.

وفي وقت سابق من اليوم، تقدم غزل المحلة إلى دور 16 بفوزه 1-صفر على ضيفه سبورتنج المنافس في دوري الدرجة الثانية بينما حول مودرن سبورت تأخره ليفوز 5-2 على الشمس.

وسجل محمد عصام هدف فوز المحلة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة بعد تمريرة عرضية من عبده يحيى.

وانتفض مودرن سبورت بعدما تأخر بهدفين وسجل ثلاثة أهداف في الشوطين الإضافيين ليضمن تأهله إلى دور 16.

وسجل محمد مسعود للشمس من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة وبعدها بتسع دقائق جعل زميله محمد إبراهيم النتيجة 2-صفر.

لكن أحمد عاطف قلص الفارق في الدقيقة 31 من ركلة جزاء ونجح محمد دسوقي في إدراك التعادل لمودرن سبورت بنفس الطريقة أيضا قبل ست دقائق من الاستراحة.

ومنح أحمد خالد (كباكا) التقدم لمودرن سبورت في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يجعل عاطف النتيجة 4-2 لصاحب الأرض بعدها بست دقائق واختتم ضياء السيد أهداف فريقه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

ويلعب غزل المحلة، الذي بلغ نهائي البطولة ست مرات، أمام فاركو بينما يلعب مودرن سبورت أمام الفائز في مباراة الزمالك مع أبو قير للأسمدة، التي تقام يوم الخميس، في الدور المقبل.

وتلعب أندية الإسماعيلي والبنك الأهلي وسموحة وسيراميكا كليوباترا وزد والجونة وفاركو وإنبي وطلائع الجيش والمقاولون العرب، بالإضافة إلى المحلة ومودرن سبورت وتيم إف.سي في الدور المقبل للمسابقة الأقدم في مصر.

ويختتم هذا الدور في الرابع من فبراير بعدما تقرر تأجيل مباراة المصري أمام وادي دجلة ومواجهة بيراميدز للمنصورة للشهر المقبل.