النواخذة يتخطى مجد بالثلاثة ويقلص الفارق إلى نقطة مع العربي متصدر "الهواة"

قلّص دبا الفجيرة فارق النقاط بينه وبين العربي المتصدر إلى نقطة واحدة بعد فوز "النواخذة" على ضيفه مجد بنتيجة 3-0 في ختام مواجهات الأسبوع 11 من دوري الدرجة الأولى. جاءت أهداف دبا عن طريق كل من طارق أحمد، وجيلمار فيتور، وآدموند ليناريو في الدقائق 8، 71، و77، ليصل رصيد دبا إلى 22 نقطة خلف العربي المتصدر برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد مجد عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.

في المباراة الثانية، ضرب حتا بقوة وعاد من ملعب الذيد بالعلامة الكاملة بعد الفوز عليه بنتيجة 3-0، أحرز ويليان ليرا منها هدفين، وهدف سجله باتريك روبسون في الدقائق 24، 29، و59، ليصل حتا برصيده إلى 15 نقطة متقدماً نحو المركز الخامس، في حين ظل الذيد الخاسر برصيد 11 نقطة في المركز التاسع.

زاد مصفوت من معاناة غلف يونايتد صاحب المركز الأخير بعد الفوز عليه بهدف اللاعب شيخ بيي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، ليرفع "القناصة" رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بينما بقي الخاسر برصيد 4 نقاط.