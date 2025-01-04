الحمرية يفرض التعادل أمام العربي المتصدر في الهواة والفجيرة يصطاد الصقور

فرض الحمرية التعادل الإيجابي على العربي المتصدر بعد نهاية المباراة بين الفريقين بهدف لكل فريق. بكر الحمرية بهدف السبق عن طريق ألكسندر في الدقيقة 13، وعدّل للعربي لاعبه محمد ديوب في الدقيقة 57، ليرفع العربي رصيده إلى 23 نقطة، والحمرية إلى 8 نقاط في المركز الـ11. وفي مباراة ثانية، واصل الفجيرة انتصاراته وتمكن من قلب تأخره بهدف إلى فوز غالٍ بهدفين على ضيفه الإمارات، الذي بكر له اللاعب ياجو ليوناردو في الدقيقة 4، لكن الذئاب عدلوا النتيجة عن طريق باسط سيدو في الدقيقة 74، وأضاف سيدي حامد هدف الفوز الغالي في الوقت بدل الضائع (90+4)، ليصل الفجيرة برصيده إلى 17 نقطة متقدماً إلى المركز الرابع، وتراجع الإمارات إلى المركز السادس برصيد 14 نقطة. وطرد حكم اللقاء لاعب الإمارات ليوناردو، صاحب هدف التقدم للصقور.

وتمكن الجزيرة الحمراء من استعادة النغمة بعد الفوز على ضيفه غلف إف سي بنتيجة 3-2. أحرز للجزيرة الحمراء كل من جمال معروف (هدفين) وهدف لجبرائيل داسيلفا، فيما سجل ثنائية الخاسر كل من أنور سوسال وكامانلديني.

وتقام الأحد 3 مباريات تجمع دبا الفجيرة ومجد، ويستقبل الذيد ضيفه حتا، وغلف يونايتد يواجه مصفوت.