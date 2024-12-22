العين يفوز على الجزيرة بهدف رحيمي في ربع نهائي كأس الرابطة

فاز العين على ضيفه الجزيرة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد لحساب ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد مباراة فوق الوسط، تميزت بالأداء الهجومي من الفريقين بطريقة عكست رغبتهما في تحقيق الفوز.

وخلال اللقاء نجح صاحب الأرض في حسم النتيجة لمصلحته بهدف مبكر عند الدقيقة العاشرة عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء نفذها سفيان رحيمي، لكن ليكوفيتش، حارس مرمى الجزيرة، نجح في التصدي للكرة التي تابعها رحيمي وأعادها إلى الشباك.

وبعد الهدف، واصل العين تفوقه وضغطه على الجزيرة الذي حاول تعديل النتيجة بالاعتماد على نبيل فقير ورامون ميريز في المقدمة، لكن صاحب الأرض تمكن من المحافظة على تقدمه مع إهداره لعدة فرص. وشهد الشوط الثاني من اللقاء تحسناً كبيراً في مستوى الجزيرة الذي ضاعف من هجومه بعد التبديلات التي أجراها مدربه الحسين عموتة في صفوفه، وتصدت العارضة لثلاث كرات نفذها لاعبو الجزيرة، كما تألق حارس العين في إبعاد عدد من الكرات الخطرة، لتنتهي المواجهة بفوز العين بهدف في انتظار جولة الإياب الحاسمة يوم الاثنين المقبل لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي المنافسة.