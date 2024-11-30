الظفرة يواصل التحليق بصدارة الهواة وحتا ينقاد للتعادل أمام "غلف اف سي"

واصل الظفرة التحليق بصدارة دوري الدرجة الأولى اثر فوزه المتأخر على ضيفه غلف يونايتد بنتيجة 2-0 احرزهما منصور الحربي ومحمد لامين في الدقيقتين 78 ، 90+6 من عمر المباراة التي أقيمت في افتتاحية مواجهات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى ليرفع الظفرة رصيده الى 19 نقطة فيما تجمد رصيد غلف يونايتد عند نقطة يتيمة في المركز الرابع عشر " الأخير ".

وفي المباراة الثانية انقاد حتا للتعادل بهدفين أمام ضيفه غلف اف سي ، ليرفع حتا رصيده الى 6 نقاط وغلف الى 5 نقاط احرز ثنائية الاعصار كل من ويليان ليرا وباتريك روبسون في الدقيقتين 1، 52 ، ولفريق غلف اف سي الفيس وراشد لاهي 46 ، 57 .

وتقام الاحد 4 مباريات تجمع العربي الوصيف 16 نقطة والذيد الثامن بستة نقاط وذلك على أرضية ملعب العربي في امارة في القيوين، ويستقبل الامارات السابع برصيد 7 نقاط جاره الجزيرة الحمراء التاسع بستة نقاط في ديربي رأس الخيمة ، ويرحل النواخذة الثالث برصيد 13 نقطة لملعب مصفوت السادس برصيد 7 نقاط ، فيما يلتقي يونايتد الخامس برصيد 8 نقاط بضيفه الحمرية الحادي عشر برصيد 6 نقاط وذلك على أرضية ملعب المدينة الرياضية في دبي .