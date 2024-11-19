بخماسية نظيفة .. انتصار تاريخي لـ "الأبيض" على قطر في تصفيات كأس العالم

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم انتصاراً تاريخياً بخماسية نظيفة على نظيره القطري، اليوم "الثلاثاء"، على استاد آل نهيان بأبوظبي، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويعد الانتصار هو الأكبر لـ "الأبيض" على "العنابي" في تاريخ مواجهاتهما، حيث كان أكبر فوز حققة الابيض على قطر بنتيجة 4-1 في كأس آسيا 2015 باستراليا، ليرفع المنتخب عدد انتصاراته أمام قطر إلى 11 انتصاراً.

وقاد فابيو ليما المنتخب إلى الفوز الكاسح بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 4 و45 (ركلة جزاء) و45+5 و56 (ركلة جزاء)، فيما سجل الهدف الخامس يحيى الغساني (73).

بهذا الانتصار، عزز منتخبنا الوطني حظوظه في المنافسة على بطاقة تأهل مباشرة إلى المونديال بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط وانفرد بالمركز الثالث، خلف إيران متصدرة المجموعة برصيد 16 نقطة، وأوزباكستان في المركز الثاني بـ 13 نقطة، ثم قطر في المركز الرابع بـ 7 نقاط، وقيرغيزستان 3 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

قدم منتخبنا أفضل مباراة له على الإطلاق منذ سنوات، ونجح في فرض أفضليته وتفوقه التام على المنافس، حيث ميز أداء "الأبيض" الانضباط التكتيكي من اللاعبين، والفاعلية الهجومية، بعدما هدد مرمى المنتخب القطري في مناسبات عدة.

وظهر لاعبو منتخبنا بروح قتالية عالية، ورغبة وإصرار على تحقيق الفوز من أجل مواصلة الحلم نحو بلوغ المونديال.

أنهى "الأبيض" الشوط الأول متقدماً بثلاثية عن طريق فابيو ليما الذي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 4 مستغلاً عرضية أرضية من يحيى الغساني، وكاد الغساني أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 ولكن كرته ارتطمت بالعارضة، قبل أن يعزز ليما النتيجة بالهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تعرض حارب عبد الله للعرقلة داخل المنطقة.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول، أطلق فابيو ليما قذيفة بعيدة المدى سكنت شباك الحارس معتز برشم.

وواصل منتخبنا تفوقه في الشوط الثاني، ونجح في استغلال المساحات في دفاع منتخب قطر، وسجل ليما "السوبر هاتريك" من ركلة جزاء ثانية حصل عليها الغساني، قبل أن يترجم تألقه في المباراة بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 73.