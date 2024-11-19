العليا لـ«خليجي 26» تطمئن على جاهزية اللجان المنظمة



اطمأنت اللجنة العليا المنظمة لاستضافة منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» المقرر إقامتها في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين، على جاهزية اللجان المنظمة للحدث واستعداداتها التامة لاستضافة البطولة، كما قررت تولي الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، منصب نائب رئيس اللجنة، بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية للاتحاد كرئيس للاتحاد خلال الفترة المقبلة.



وبينت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، أن تعيين الشيخ أحمد اليوسف جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تعديل تشكيل اللجنة العليا للبطولة، كما تم اختبار مبارك عبد العزيز نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون المالية رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة.

كما اعتمدت اللجنة العليا إجراءات المكتب التنفيذي بشأن تحديد آلية وأوجه الصرف على البطولة علاوة على متابعة قرارات المكتب التنفيذي المتخذة في الاجتماعات السابقة بشأن تلبية احتياجات ومتطلبات البطولة.

وأشادت اللجنة بالإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في المباراتين التي جمعت منتخب الكويت مع منتخبي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، والتي أكدت جاهزية الفرق المنظمة لتنظيم مباريات «خليجي 26»، واطلعت اللجنة على الاستعدادات المعمول بها ودور المتطوعين من الشباب الكويتي بإنجاح تنظيم هذه المباريات الكبيرة.

كم اطلعت كذلك على كتاب مؤسسة البرامج المشتركة بشأن إقامة فعالية عالمية على هامش بطولة كأس الخليج العربي.