«الأبيض» يواجه «العنابي» في القمة الآسيوية بطموح «العاشرة»

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مواجهة مهمة، في الثامنة مساء اليوم على استاد آل نهيان بأبوظبي، عندما يلتقي شقيقه القطري في قمة من العيار الثقيل، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويبحث «الأبيض» عن الفوز والنقاط الثلاث للوصول إلى النقطة العاشرة، إذ يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب قطر، وتتصدر إيران المجموعة برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب أوزبكستان في المركز الثاني بـ10 نقاط، في حين تحتل قيرغيزستان المركز الخامس بـ3 نقاط، وتتذيل كوريا الشمالية المجموعة بنقطتين.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بشعار «اخدم نفسك بنفسك»، ساعياً إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل المباشرة إلى المونديال، وذلك بعد تقليص الفارق مع أوزبكستان إلى 3 نقاط، حيث لا بديل عن الفوز للحفاظ على المركز الثالث على أقل تقدير في حالة عدم تعثر منتخب أوزبكستان الذي يحل ضيفاً على كوريا الشمالية في الجولة ذاتها، إضافة إلى فك الشراكة مع قطر والانفراد بالمركز الثالث.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو إلى استثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها من الفوز في الجولة الماضية بثلاثية على حساب قيرغيزستان وأعادت آمال المنافسة إلى «الأبيض»، كما يسعى إلى تكرار تفوقه على نظيره القطري بعد الفوز في مباراة الذهاب في بداية التصفيات 3 - 1 في الدوحة.

تحضيرات

واختتم المنتخب الوطني تحضيراته، أمس، بملعب جامعة نيويورك بأبوظبي الذي احتضن معسكر «الأبيض»، وسط حالة من التفاؤل، إذ ركز بينتو على الجوانب الفنية والتكتيكية ووضع اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، على ضوء دراسته للمنتخب القطري في مباراته الأخيرة مع أوزبكستان.

كما ركز بينتو على علاج بعض السلبيات في الجانب الدفاعي التي ظهرت بوضوح خلال مواجهة قيرغيزستان، مع التأكيد على ضرورة استغلال المواقف الهجومية والفرص أمام مرمى المنافس، خصوصاً وأن المنتخب القطري رغم أنه يمتلك عناصر جيدة إلا أنه يعاني في الدفاع منذ بداية المرحلة الثالثة للتصفيات، حيث استقبلت شباكه 12 هدفاً في 5 مباريات كثاني أسوأ خط دفاع خلال التصفيات.

تبدو صفوف المنتخب كاملة بعدما أعلن بينتو جاهزية المدافع خليفة الحمادي الذي كان قد تعرض لإصابة طفيفة في المباراة الماضية، حيث من المتوقع ألا تشهد تشكيلة «الأبيض» تعديلات كبيرة على قائمة البداية، خصوصاً في الشق الهجومي بعد الاعتماد على الرباعي الذي قدم أداء جيداً؛ فابيو ليما وحارب عبدالله ويحيى الغساني وكايو كانيدو، وإمكانية مواصلة الدفع بماكنزي هانت بجانب يحيى نادر في خط الوسط.

مواجهة

وأكد البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أهمية وصعوبة المواجهة التي تجمع «الأبيض»، اليوم، مع المنتخب القطري، مشدداً في الوقت ذاته على أن المباراة لن تحسم التأهل إلى المونديال، وأن المنتخب سيقاتل في كل مبارياته من أجل الفوز.

وقال بينتو: أتوقع مباراة صعبة أمام منتخب جيد للغاية ويملك عناصر بجودة عالية وخبرات كبيرة، وفاز بكأس آسيا في آخر نسختين، ولعب كأس العالم 2022، كما يملك مدرباً يعرف كرة القدم القطرية جيداً، لذلك ندرك أنها مباراة مهمة لكلا المنتخبين، ونعلم أننا قادرون على منافستهم. وأضاف: مطالبون ببذل مجهود كبير والظهور بصورة قوية، استعداداتنا سارت بصورة مختلفة بعض الشيء، وركزنا على استشفاء اللاعبين، وتجهيزهم بدنياً وذهنياً، خصوصاً وأن هناك عناصر لا تشارك بشكل منتظم مع أنديتها.

وتابع: المباراة ليست الفرصة الأخيرة للتأهل إلى المونديال بشكل مباشر، وكما قلت سابقاً هناك أكثر من طريقة للوصول لكأس العالم، كما أن إيران وقطر قبل بداية التصفيات هما المرشحان، لذلك يجب علينا بذل قصارى جهدنا للفوز.

دعم

بدوره، طالب خالد الظنحاني، لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جمهور «الأبيض» بمؤازرة اللاعبين والتواجد خلف المنتخب في مباراته المهمة، اليوم، أمام شقيقه القطري، مؤكداً أن الجمهور له دور كبير في تقديم الدعم للمنتخب وحافز للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. وقال الظنحاني: بالتأكيد المباراة مهمة بالنسبة لنا، وكذلك المنتخب القطري، ولكننا نسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث على أرضنا وبين جماهيرنا، وبدعم تلك الجماهير التي ستحضر للمدرجات نأمل أن يحالفنا التوفيق ونقدم لها الفرحة في النهاية.