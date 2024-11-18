أكرم عفيف: أحب هذا النوع من الضغوط

أكد أكرم عفيف لاعب وهداف المنتخب القطري على أهمية المواجهة أمام منتخب الإمارات، غداً، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال:" سنخوض مباراة في غاية الأهمية ونتيجتها ستمثل جزءا مهما في الوصول إلى نهائيات كأس العالم، نسعى لحصد النقاط الثلاث بغض النظر عن الأداء".

وأضاف:" بالنسبة لي كلاعب أحب ضغط المباريات، ولا مشكلة في اللعب كل 3 أو 4 أيام، وهذا جزء من كرة القدم، لأننا ولدنا من أجل لعب كرة القدم، وبالتالي أحب هذا النوع من الضغوط".

وختم:" سنحاول إسعاد الجمهور بتحقيق الفوز، وبالتأكيد تواجدهم أمر مهم ويعطي حافزاً قوياً للاعبين".