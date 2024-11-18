خالد الظنحاني يطالب جمهور «الأبيض» بمؤازرة اللاعبين

طالب خالد الظنحاني لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جمهور "الأبيض" بمؤازرة اللاعبين والتواجد خلف المنتخب في مباراته المهمة، غداً، أمام شقيقه القطري، مؤكداً أن الجمهور له دور كبير في تقديم الدعم للمنتخب والحافز للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وقال: "بالتأكيد المباراة مهمة بالنسبة لنا وكذلك للمنتخب القطري، ولكننا نسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث على أرضنا وبين جماهيرنا، وبدعم تلك الجماهير التي ستحضر للمدرجات نأمل أن يحالفنا التوفيق ونقدم لها الفرحة في النهاية".

وأضاف:" ندرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل الفوز وإسعاد جماهير "الأبيض" وتقديم المستوى المرضي الذي يؤهلنا للفوز".