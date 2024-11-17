مساعد مدرب المجر بخير بعد سقوطه في مباراة هولندا بدوري الأمم الأوروبية

طمأن آدم سالاي مساعد مدرب منتخب المجر المشجعين عليه وقال إنه بخير بعد سقوطه ونقله للمستشفى بعد دقائق من انطلاق مباراة فريقه أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في أمستردام أمس السبت.

وقدم مهاجم الدوري الألماني السابق الشكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشجعين على رسائل الدعم التي بعثوا بها وقال إنه بخير. وسقط سالاي (36 عاما) في المنطقة الفنية بعد سبع دقائق من انطلاق المباراة التي أقيمت في ملعب يوهان كرويف.

وكان بالإمكان رؤيته ملقى على الأرض بجوار مقاعد بدلاء الفريق وساقاه تنتفضان وسرعان ما أحاط به الطاقم الفني والبدلاء وشكلوا ساترا حوله لحمايته. وتوقفت المباراة لمدة 13 دقيقة ونُقل سالاي بسيارة إسعاف إلى المستشفى. وقال المدرب ماركو روسي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "آدم في كامل وعيه ويمكنه التحدث وكل شيء على ما يرام". وأضاف "سألنا الحكم إذا كنا نرغب في مواصلة اللعب،

وقال اللاعبون إنهم يريدون ذلك". جمع قائد المجر دومينيك سوبوسلاي لاعبيه في أرض الملعب للنقاش ثم اتفقوا على استئناف المباراة. سالاي هو قائد سابق للمنتخب المجري وعُين مساعدا للمدرب في وقت سابق من هذا العام.

وسجل 26 هدفا في 86 مباراة دولية مع المجر وحظي بمسيرة طويلة في ألمانيا مع أندية ماينتس وشالكه وهوفنهايم. وفازت هولندا بالمباراة 4-صفر لتحجز مقعدا في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل.