هولندا تضمن مقعداً في دور الثمانية بدوري الأمم بفوز مقنع على المجر

حققت هولندا فوزا مريحا 4-صفر على المجر بفضل ركلتي جزاء في الشوط الأول ولمستين رائعتين بعد الاستراحة لتضمن مقعدا في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم .

وسجل فاوت فيخورست وكودي جاكبو من علامة الجزاء، بينما أحرز دينزل دمفريس والعائد تون كوبمينرس هدفين في الشوط الثاني. وتوقفت المباراة، التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف، بعد سبع دقائق عندما تعرض أدم سالاي مساعد مدرب المجر لنوبة على ما يبدو في المنطقة الفنية.

وبدت قدماه تركلان أثناء استلقائه على الأرض وسرعان ما أحاط به الجهاز الفني والبدلاء. وأدى هذا لتوقف المباراة 13 دقيقة أثناء تلقيه العلاج وقرر المنتخب المجري، بعد مداولات على أرضية الملعب، استئناف اللعب.

لكن بمجرد استئناف المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هولندا بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد من تاماس نيكتشر داخل المنطقة أثناء محاولة تشتيت عرضية لعبها جاكبو في آخر لعبة قبل التوقف.

وسجل فيخورست الهدف الأول قبل أن تحصل هولندا على ركلة جزاء ثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما قام جولت ناجي بعرقلة دونييل مالن ونجح جاكبو في التسجيل.

وأنقذ حارس مرمى المجر عرينه ببراعة من عدة فرص في الشوط الأول، أبرزها ضربة رأس من تياني ريندرز بدت في طريقها للمرمى، لتظل النتيجة 2-صفر. لكنه لم يتمكن من التعامل مع تسديدة مباشرة من دمفريس في الدقيقة 64.

وبدا أداء المنتخب الهولندي أكثر سلاسة بعودة لاعب الوسط المؤثر فرينكي دي يونج إلى الفريق بعد غياب 13 شهرا بسبب إصابة في الكاحل غاب على إثرها عن بطولة أوروبا هذا العام.

كما عاد كوبمينرس إلى المنتخب لأول مرة منذ تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ قبل بطولة أوروبا ونجح في التسجيل من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 85. وارتفع رصيد هولندا إلى ثماني نقاط بفارق خمس نقاط خلف ألمانيا المتصدرة والتي سحقت البوسنة والهرسك 7-صفر.

ولن تتمكن المجر من تخطي هولندا حتى وإن تساوى المنتخبان في النقاط بعد الجولة الختامية يوم الثلاثاء بسبب المواجهات المباشرة. وقال الاتحاد المجري إن سالاي (36 عاما) يتعافى في أحد مستشفيات أمستردام.