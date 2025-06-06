«الأبيض» إلى ملحق المونديال بعد التعادل مع منتخب أوزبكستان

اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الأوزبكي 0 ـ 0، في المواجهة التي جمعتهما، أمس على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وفقد «الأبيض» فرصة التأهل المباشر إلى المونديال بعد أن وصل إلى النقطة 14 في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، لينتظر الملحق المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل، بينما تأهل منتخب أوزبكستان رسمياً إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، ليرافق منتخب إيران الذي حسم تأهله في صدارة المجموعة إلى النهائيات.

وكان «الأبيض» بحاجة إلى الفوز على المنتخب الأوزبكي للحفاظ على آماله في بلوغ المونديال عبر خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، ثم الفوز على قيرغيزستان في الجولة الأخيرة مع انتظار تعثر أوزبكستان أمام قطر، إلا أن التعادل أنهى آمال المنتخب في التأهل المباشر.

دفع كوزمين في بداية اللقاء في مهمته الأولى مع «الأبيض» بتشكيلة مكونة من خالد عيسى في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي الدفاع خالد الظنحاني ولوكاس بيمنتا وكوامي وماركوس ميلوني، وفي الوسط ماجد حسن وعبدالله رمضان ولوان بيريرا، وفي الهجوم الثلاثي الأمامي علي صالح وفابيو ليما وكايو لوكاس.

وانحصر اللعب أغلب فترات الشوط الأول في وسط الملعب من دون وجود فرص حقيقة من كلا الجانبين، إذ رغم الاستحواذ الطفيف على الكرة الذي مال لمصلحة منتخبنا الوطني بنسبة 51.2 % مقابل 48.8 % للمنافس، لكن غابت الإيجابية على مرمى منتخب أوزبكستان، حيث لم يشكل المنتخب خطورة حقيقية على مرمى الحارس الأوزبكي، أوكتير يوسوبوف.

واقتصرت محاولات المنتخب الوطني في الشوط الأول على بعض التسديدات السهلة، حيث كانت أولى المحاولات عن طريق فابيو ليما الذي سدد ضعيفة في يد الحارس في الدقيقة السادسة.

وواجه المنتخب الوطني صعوبة في نقل الكرة في الثلث الهجومي في ظل الدفاع المنظم للمنتخب الأوزبكي، واضطر الثلاثي ليما وعلي صالح ولوان بيريرا إلى العودة لمنتصف الملعب لاستلام الكرة.

وأجرى تيمور كابادزه مدرب منتخب أوزبكستان تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة 13 بعد تعرض اللاعب أوستن أورونوف للإصابة، وحل بديلاً له في أرضية الملعب فايزولاييف.

وقاد فايزولاييف هجمة منظمة بعد أن توغل من جهة اليسار ولعب كرة عرضية أرضية داخل المنطقة، لكن الدفاع الإماراتي أبعدها بنجاح في الدقيقة 26.

وحصل كايو لوكاس على خطأ على مسافة قريبة من منطقة الجزاء، سدد منها علي صالح إلا أنها لم تشكل خطورة ومرت بجوار القائم في الدقيقة 38.

مع بداية الشوط الثاني، بدا المنتخب الأوزبكي أفضل في الناحية الهجومية، وكاد فايزولاييف أن يضع «الذئاب البيضاء» في المقدمة بعدما لعب كرة رأسية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 54.

وأجرى كوزمين عدداً من التغييرات لتنشيط الهجوم، إذ دفع بيحيى الغساني وكايو كانيدو وحارب عبدالله بدلاً من علي صالح وفابيو ليما ولوان بيريرا.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص «الأبيض» في المباراة بعدما وصلت الكرة إلى فابيو ليما على حدود المنطقة وسدد بيسراه أنقذها حارس مرمى المنتخب الأوزبكي.

حاول المنتخب في العشرين دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الوصول إلى مرمى أوزبكستان، لكنه وجد صعوبة في خلق فرص للتسجيل، باستثناء تسديدة في الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسلها يحيى الغساني لكن الحارس يوسوبوف أمسكها بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وضمن تصفيات الجولة نفسها، وفي المجموعة الثانية، فازت الأردن على مضيفتها عمان 3 ـ 0، ورفعت رصيدها إلى 16 نقطة، بينما بقت عمان عند 10 نقاط، فيما شهدت المجموعة الثالثة، فوز أستراليا على اليابان 1 ـ 0، وإندونيسيا على الصين 1 ـ 0، والسعودية على البحرين 2 ـ 0، وحافظت اليابان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، مقابل 16 نقطة لأستراليا، و13 نقطة للسعودية، و12 نقطة لإندونيسيا، و6 نقاط لكل من البحرين والصين، وضمنت اليابان التأهل إلى كأس العالم.