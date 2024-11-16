غياب الشناوي وفتحي عن منتخب مصر أمام بوتسوانا للإيقاف

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن غياب الحارس محمد الشناوي ولاعب الوسط حمدي فتحي عن مباراة بوتسوانا المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بعد حصولهما على الإنذار الثاني خلال التعادل مع الرأس الأخضر أمس الجمعة.

ويستضيف منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل منتخب بوتسوانا على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب وذلك بعد ضمان التأهل منذ الجولة الرابعة.

وفرضت الرأس الأخضر التعادل 1-1 على ضيفتها مصر لتوقف سلسلة انتصاراتها في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وارتفع رصيد مصر إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة بينما رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف عن موريتانيا متذيلة الترتيب.

وتحتل بوتسوانا المركز الثاني بسبع نقاط وتحتاج للتعادل فقط مع مصر لتضمن التأهل مباشرة إلى النهائيات.