الرأس الأخضر توقف انتصارات مصر في تصفيات أمم أفريقيا

تعادلت الرأس الأخضر 1-1 مع منتخب مصر الذي توقفت سلسلة انتصاراته في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب 2025 اليوم الجمعة.

وارتفع رصيد مصر إلى 13 نقطة، بعدما ضمنت التأهل منذ الجولة الماضية، في صدارة المجموعة الثالثة بينما رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وتحتل بتسوانا المركز الثاني برصيد سبع نقاط وتتذيل موريتانيا المجموعة برصيد أربع نقاط.

وتقدم المنتخب المصري بهدف طاهر محمد في الدقيقة 31 بعد تمريرة من محمد حمدي الذي استغلها ثم راوغ مدافع الرأس الأخضر ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى العليا للحارس.

وفي الدقيقة 63، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للرأس الأخضر بعد أن ارتكب محمد ربيعة خطأ على ريان مينديز الذي بدوره سجلها على يسار محمد الشناوي حارس منتخب مصر ليحرز التعادل.

وبدأت المباراة بتغيير اضطراري للمنتخب المصري بعد تعرض محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك إلى إصابة ونزل نبيل عماد "دونجا" بديلا له في الدقيقة السادسة.

ولاحت لمنتخب مصر فرصتان في أول عشر دقائق من ضربة رأس المدافع محمد ربيعة والثانية لأسامة فيصل الذي كان في طريقة للانفراد لكنه تعثر وسقط خارج منطقة الجزاء .

وجاءت أخطر فرصة قبل تسجيل الهدف بأقدام محمود صابر الذي سدد كرة قوية ارتدت من العارضة وحاول أن يتابعها أحمد عيد لكنه سددها خارج المرمى. واستفاقت الرأس الأخضر بعد الاستراحة وضغطت هجوميا بشكل كبير، لكنها لم تترجم الفرص إلى مزيد من الأهداف.

وفي الدقيقة الثالثة من بداية الشوط الثاني، أضاع دايلون ليفرامينتو انفرادا بعد أن سدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

وغاب عن تشكيلة منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش المتألق مع أينتراخت فرانكفورت.

وفي وقت سابق اليوم، تعادلت موريتانيا 1-1 مع مضيفتها بوتسوانا، لتتقلص فرصها في بلوغ البطولة التي تستضيفها المغرب.