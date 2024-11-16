عادل محمد: التشكيلة الهجومية صنعت الفارق

أكد الدولي عادل محمد لاعب كلباء والمنتخب الوطني السابق أن الطريقة الهجومية والتشكيلة التي دخل بها المدرب البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني أمام قيرغيزستان صنعت الفارق وأراحت الجمهور أثناء المباراة التي انتهت بنتيجة 3 - 0 ليرفع منتخبنا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، مشيراً إلى أن سلاح التسديد خارج منطقة الجزاء أربك حسابات المنتخب الزائر، لافتاً إلى أن تقارب الخطوط والابتعاد عن الأخطاء بقدر الإمكان جعل المنتخب يخوض 90 دقيقة بوتيرة واحدة، واصفاً النقاط الثلاث بالمهمة في سبيل خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات مونديال 2026، داعياً إلى ضرورة الحذر والتركيز أمام منتخب قطر الذي حقق فوزاً متأخراً على نظيره الأوزبكي، ولذلك سيأتي العنابي للفوز ومنتخبنا أيضاً سيلعب من أجل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، الذي لعب دوراً مهماً في تحقيق الأبيض للفوز على ضيفه قيرغيزستان بنتيجة 3 - 0.



ونوه إلى أن هدفي حارب عبدالله وماركوس ميلوني في الشوط الأول جعلا رجال المدرب بينتو يؤدون الشوط الثاني بأريحية ليتمكن حارب عبدالله من إضافة الهدف الثالث في آخر أنفاس المباراة، وألمح إلى أن اللاعب ميلوني يعد مكسباً للأبيض، وتابع كنا بحاجة للفوز ليصالح المدرب بينتو الشارع الرياضي.