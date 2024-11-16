5 عوامل أسهمت في عودة الأمل إلى «الأبيض»

جاء فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره قيرغيزستان بثلاثية، مساء أول من أمس، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في توقيت مهم للغاية ليعيد الأمل إلى «الأبيض» في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة بعد ابتعاد منتخب إيران بفارق 6 نقاط في الصدارة.

وخدم فوز قطر على أوزبكستان منتخبنا الوطني، بعد تقلص الفارق مع الوصيف إلى 3 نقاط، حيث وصل «الأبيض» إلى النقطة السابعة، خلف أوزبكستان (10 نقاط)، وبالتساوي مع قطر صاحبة المركز الرابع، إلا أن الاستفادة من تلك النتائج ستكون مشروطة بضرورة تحقيق الفوز على قطر في مواجهة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة.

ونجح المنتخب الوطني في الظهور بأداء جيد مقارنة بالمباريات الماضية، وأسهمت 5 عوامل في الفوز، أبرزها الجدية التي خاض بها اللاعبون المباراة، والرغبة في تحقيق الانتصار، كونها مباراة حاسمة ومصيرية، والسبب الثالث في التغييرات الفنية التي أجراها باولو بينتو مدرب المنتخب بالدفع منذ البداية بفابيو ليما الذي شكل خطورة واضحة على مرمى المنافس، وإعادة ماركوس ميلوني لمركزه في الجبهة اليسرى، إلى جانب الدفع بماكنزي هانت الذي نجح في تقديم أداء جيد في ظهوره الأول أساسياً مع «الأبيض»، في حين تمثل العامل الرابع في الفاعلية الهجومية والاستفادة من سلاح التسديدات البعيدة التي ظهرت بشكل واضح وسجل منها المنتخب الهدفين الثاني والثالث من قذيفتين صاروخيتين عن طريق ميلوني وحارب عبدالله، أما العامل الخامس فكان التألق الواضح لحارب عبدالله، أفضل لاعبي المباراة، وظهوره بمستوى أكثر من رائع وتسجيله هدفين.

وبشعار «لا وقت للراحة» استأنف المنتخب الوطني تحضيراته على الفور للمواجهة المرتقبة أمام قطر بعد أيام، حيث خضع اللاعبون الذين خاضوا مباراة قيرغيزستان للاستشفاء، بينما أجرى بقية اللاعبين تدريباتهم بشكل اعتيادي.

وأكد البرتغالي باولو بينتو، مدرب المنتخب الوطني، أهمية الفوز الذي حققه «الأبيض» على حساب قيرغيزستان، مشيراً إلى أن المنتخب استحق الانتصار، وأنه فوز عادل عطفاً على الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون، وظهور المنتخب بشكل فني مميز إجمالاً في المباراة.

وقال: «استطعنا التحكم في الكرة والسيطرة على مجريات الأمور، في الشوط الأول واجهنا بعض الصعوبات لتجنب بعض هجمات المنافس، لكننا نجحنا في خلق فرص جيدة، ربما لم نتخذ القرارات الأفضل في التحولات الهجومية، وفي الشوط الثاني تعاملنا بصورة أفضل وهددنا مرمى المنافس رغم أن الأمر لم يكن سهلاً، لأن منتخب قيرغيزستان قدم مستوى جيداً».

وأضاف: «لا وقت أمامنا للراحة، ويجب علينا الاستعداد جيداً للمواجهة المهمة القادمة أمام قطر، ليس لقوة المنافس فقط، ولكن أيضاً لما لهذه المواجهات من طبيعة جماهيرية، قدمنا مباراة جيدة أمام قيرغيزستان، إلا أن هناك بعض الجوانب التي نحتاج إلى تحسينها».

وعن فوز منتخب قطر على أوزبكستان الذي صب في مصلحة منتخبنا وإعادته لدائرة الصراع، أوضح: «لا ينبغي لنا التفكير في هذا الأمر، وإنما التركيز على مباراتنا مع قطر، لا أعتقد أن أي شيء تحدد في المجموعة، ولا أفضل الحديث عن نتائج المنتخبات الأخرى، والتفكير بهذه الصورة ليس أفضل طريقة للتحضير للمواجهة القادمة، الجميع اعتقد بعد القرعة أن إيران وقطر المرشحان الأوفر حظاً للتأهل المباشر من المجموعة، ولكن جدول الترتيب حالياً لا يعكس ذلك، هناك أكثر من سيناريو وطريقة للتأهل للمونديال، ونحن نحاول بذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف، المهم ألا ننشغل بالحسابات لأنها تستهلك الكثير من الطاقة الذهنية».

قرار فني

وعن الدفع بماكنزي هانت أساسياً لأول مرة، أكد بينتو أن المنتخب يملك لاعبين شباباً ومن أصحاب الخبرة، واللاعبون الذين يلعبون في أوروبا نتعامل معهم مثل تعاملنا مع أي لاعب في المنتخب، وأتخذ القرارات الفنية بناء على مصلحة المنتخب وما يحتاج إليه في كل مباراة.

وفي تعليقه على خروج المنتخب بشباك نظيفة لأول مرة في المرحلة الثالثة من التصفيات، قال:«لا يمكن الربط بين عدم قبولنا لأهداف أمام قيرغيزستان بالأداء الدفاعي بشكل عام، في بعض المباريات قدمنا أداء دفاعياً جيداً، لكننا استقبلنا أهدافاً، مثل مباراة إيران، وفي مباراة أوزبكستان استقبلنا هدفاً وحيداً من ركلة جزاء، والشيء نفسه أمام كوريا الشمالية استقبلنا هدفاً رغم أننا لم نقدم أداء دفاعياً قوياً، واليوم الشوط الثاني كان أفضل دفاعياً من الأول».

وعن إصابة خليفة الحمادي، أوضح: «اللاعب اشتكى من الآلام في نهاية الشوط الأول، لا نعلم حجم إصابته، وسأتحدث مع طبيب المنتخب، وهو لاعب مهم، وسنرى مدى جاهزيته وضرورة أن يكون في حالة جيدة تسمح له بلعب المباراة القادمة».

من جانبه، أرجع ماكسيم ليسيستين، مدرب قيرغيزستان، الهزيمة إلى الأخطاء الفردية التي ارتكبها اللاعبون وأدت إلى الخسارة بثلاثية، مؤكداً أنه حاول اللعب بتوازن ما بين الدفاع والهجوم إلا أن تلك الأخطاء كلفته نتيجة اللقاء.

وقال: «كنا نعلم جيداً نقاط القوة والضعف في منتخب الإمارات، لكننا ارتكبنا أخطاء فردية أدت إلى الخسارة».

ويرى ليسيستين أن فرص تأهل منتخب بلاده إلى المونديال ما زالت قائمة رغم حصده 3 نقاط فقط من 5 مباريات، وأنه لا يفكر في حسابات التأهل حالياً ويركز في كل مباراة على حدة.

أهمية

أكد خالد عيسى، حارس مرمى منتخبنا الوطني، أن لاعبي «الأبيض» ظهروا بروح قتالية عالية وقدموا أداء جيداً قاد إلى تحقيق الفوز المهم على قيرغيزستان، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الاستمرارية في المباريات المقبلة، وبخاصة في المباراة القادمة الصعبة أمام المنتخب القطري يوم الثلاثاء المقبل.

وقال: «كل مباراة صعبة وبمثابة كسر عظم ومفترق طرق، وخسارة أي نقطة قد تضعك في موقف صعب، لذلك نحن مطالبون بالتعامل بجدية مع كل المباريات، ونسعى للتحضير بأفضل صورة لمباراة قطر».

وأضاف: «تسجيل 3 أهداف في قيرغيزستان يمنح الثقة للمنتخب ويعزز من النزعة والجرأة الهجومية للاعبين، كما نجحنا في الخروج بشباك نظيفة، وإن كان الفوز أهم بكل تأكيد من «الكلين شيت»، يجب علينا الآن التركيز على المباراة القادمة، ونتمنى مؤازرة الجماهير في استاد آل نهيان حتى نحقق الانتصار».

عوامل مؤثرة



1 - الجدية طوال المباراة

2 - الرغبة القوية في الفوز

3 - التغييرات الفنية الناجحة

4 - الاستفادة من التسديدات البعيدة

5 - التألق الواضح لحارب عبدالله



