سكالوني يأمل في عودة الأرجنتين لمسارها الصحيح بتصفيات كأس العالم

أعرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن أمله في أن يعود فريقه للمسار الصحيح سريعا، عقب خسارته المباغتة 1 / 2 أمام مضيفه منتخب باراجواي في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبادر منتخب الأرجنتين بالتقدم مبكرا عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 11، غير أن أنتونيو ساناباريا سرعان ما أدرك التعادل لمنتخب باراجواي في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز عمر ألديريتي الهدف الثاني لباراجواي في الدقيقة 47، ليحاول المنتخب الأرجنتيني تسجيل هدف التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى. وقال سكالوني عقب المباراة "لست هنا لانتقاد لاعبي فريقي، إنني هنا لدعمهم. كنا ندرك أن المباراة ستكون معقدة. نسعى لاستعادة الانتصارات سريعا ومنح الثقة للعديد من اللاعبين الشباب الجدد".

أضاف المدرب الأرجنتيني، الذي قاد بلاده للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها خلال نسخة المونديال الأخيرة التي أقيمت بقطر عام 2022 "لعبنا مباراة جيدة في الشوط الأول لكن تحركاتنا في بداية الشوط الثاني جعلت كل شيء صعبا بالنسبة لنا.

يجب أن نهنئ منتخب باراجواي الذي دافع بشكل جيد للغاية". أوضح سكالوني في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "نحن نلعب ونأمل أن نعود للمسار الصحيح.

الفريق يحاول دائما، ويظهر وجهه في المباريات. سنقوم بتحليل ما يمكن القيام به بشكل أفضل في اللقاءات المقبلة". واختتم سكالوني حديثه قائلا "سيكون منتخب بيرو منافسا مختلفا تماما لنا، لكنه يواجه أيضا بعض الصعوبات. سوف نستعد جيدا ونأمل أن نعيد البسمة للجماهير مرة أخرى".

ورغم تلقيه خسارته الثالثة في التصفيات مقابل 7 انتصارات وتعادل وحيد، بقي منتخب الأرجنتين، الذي حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الأربعة الأخيرة، في صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا، الذي يحل ضيفا على منتخب أوروجواي في الجولة ذاته، في وقت مبكر من صباح غد السبت.

ومن المقرر أن يختتم منتخب الأرجنتين مبارياته في التصفيات خلال عام 2024، بمواجهة ضيفه منتخب بيرو الأسبوع القادم بالجولة الثانية عشر.

يذكر أن أصحاب المراكز الستة الأولى بالتصفيات سوف تصعد لنهائيات المونديال، التي تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما يلعب صاحب المركز السابع في الملحق العالمي.