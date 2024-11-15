مدرب منتخب إسرائيل: «كان الأمن استثنائيا ورائعاً» خلال مباراتنا مع فرنسا

أشاد مدرب منتخب إسرائيل لكرة القدم، ران بن شيمون، بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها فرنسا خلال مباراة فريقه ضد المنتخب الفرنسي في دوري بطولة أمم أوروبا لكرة القدم في باريس، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وقال المدرب:"كان الأمن استثنائيا ورائعا"، بحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وأضافت مجلة "ليكيب" الرياضية، نقلا عن بن شيمون:"نريد أن نشكر قوات الأمن التي وفرت الحماية لنا".

ونشرت الحكومة الفرنسية أربعة آلاف شرطي، بما في ذلك في مناطق وسائل النقل العامة وحول الملعب. وعمل 1600 من رجال الأمن الآخرين في الموقع. ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، فقد حضر المباراة حوالي 16 ألفا و 600 مشجع فقط.

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف، ظل الوضع بالقرب من الاستاد هادئا، حسبما أفادت كل من قناة /بي إف إم تي في/ وصحيفة "لو باريزيان".

وذكرت الصحيفة أن الجماهير الإسرائيلية، وخاصة اليهود الفرنسيين، غادروا الملعب عبر حافلات خاصة تم استئجارها لهذا الغرض، حيث رافقتهم الشرطة.

وونقلت الصحيفة عن أحد ضباط الشرطة السريين قوله: "سار الوضع بشكل جيد جدا. كان لدينا موارد أكثر من تلك التي كانت لدينا خلال الأولمبياد".