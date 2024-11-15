رسمياً ..إيطاليا وفرنسا تبلغان دور الثمانية بدوري أمم أوروبا

حسم منتخبا إيطاليا وفرنسا تأهلهما للأدوار النهائية في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم. وفاز منتخب إيطاليا 1 / صفر على مضيفه منتخب بلجيكا، فيما تعادل المنتخب الفرنسي بدون أهداف مع ضيفه منتخب إسرائيل، مساء الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثانية في المستوى الأول للمسابقة القارية.

وواصل منتخب إيطاليا صدارته الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب فرنسا، ليصعدا سويا لدور الثمانية، التي تجرى فعالياته في مارس المقبل.

في المقابل، توقف رصيد منتخب بلجيكا عند 4 نقاط في المركز الثالث، بينما ظل المنتخب الإسرائيلي قابعا في قاع الترتيب بعدما حصل على أول نقطة في مشواره بالمجموعة.

وعلى ملعب (الملك بودوان) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تقمص ساندرو تونالي دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف المنتخب الإيطالي الوحيد في الدقيقة 11، محرزا هدفه الدولي الأول في مشواره مع منتخب بلاده.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة في المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي إيطاليا مع ضيفتها فرنسا، في حين تلعب إسرائيل مع ضيفتها بلجيكا.

واتسمت الدقائق الأولى بالحذر من كلا المنتخبين، قبل أن يأخذ المنتخب الإيطالي زمام المبادرة، بعدما أطلق دافيد فراتيسي التسديدة الأولى في المباراة من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة الجزاء في الدقيقة السادسة، تصدى لها كوين كاستيلس، حارس مرمى بلجيكا، بثبات.

وسرعان ما ترجم منتخب إيطاليا سيطرته على اللقاء، عقب تسجيل ساندرو تونالي هدفا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 11، فمن هجمة منظمة علي الجبهة اليمنى استغلها جيوفاني دي لورينزو في اختراق منطقة الجزاء، مرر الكرة لتونالي الذي لم يجد صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

حاول لاعبو منتخب بلجيكا ترتيب الصفوف سريعا داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول لإيطاليا، وشنوا بعض الهجمات لكن دون أن تسفر عن أدنى خطورة على مرمى جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى المنتخب الأزوري.

وتوقفت المباراة لبضع الوقت في الدقيقة 40، بسبب وجود مشادات بين لاعبي المنتخبين داخل أرضية الملعب وسط تحذيرات من جانب حكم اللقاء، لتستأنف بعدها المواجهة دون أي جديد، وينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا 1 / صفر على بلجيكا.

انطلق الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب المنتخب البلجيكي بغية إدراك التعادل، وسدد لياندرو تروسار من خارج المنطقة في الدقيقة 50، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة. في المقابل، اعتمد منتخب إيطاليا على سلاح الهجمات المرتدة في محاولة لاستغلال المساحات الخالية في دفاع بلجيكا، حيث كادت أن تسفر عن هدف آخر للمنتخب الضيف في الدقيقة 54، حينما أرسل فراتيسي تمريرة أمامية إلى ماتيو ريتيجي، الذي انفرد على إثرها بالمرمى، ليسدد من داخل المنطقة واضعا الكرة على يسار كاستيلس، الذي أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركلة ركنية.

وكادت الركلة الركنية أن تعزز تقدم منتخب إيطاليا بهدف آخر، حيث أبعد الدفاع البلجيكي الكرة بصعوبة بالغة عن المنطقة الخطرة.

ورد منتخب بلجيكا بهجمة منظمة في الدقيقة 57، حيث أبعد الدفاع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إلى تروسار، الذي أطلق قذيفة مدوية من على حدود المنطقة، على يسار دوناروما، الذي تصدى للكرة باقتدار لركنية لم تستغل.

واصل منتخب بلجيكا نشاطه الهجومي، وسدد لويس أوبيندا من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61، تصدى لها دوناروما بثبات، أعقبها تسديدة من داخل منطقة الجزاء بواسطة ريتيجي في الدقيقة 64، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بلجيكا.

وأهدر كاستاني فرصة التعادل لبلجيكا في الدقيقة 65، فمن ركلة ركنية نفذها ماكسيم دي كويبر بعرضية أرضية إلى داخل المنطقة، استقبلها تيموثي كاستاني بتسديدة غير متقنة مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وأضاع النجم المخضرم روميلو لوكاكو فرصة محققة أخرى لبلجيكا في الدقيقة 78، حينما تابع تمريرة عرضية من الطرف الأيمن من خلال كاستاني، ليسدد ضربة رأس، غير أن الكرة هذه المرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وهدد لوكاكو مرمى إيطاليا مجددا في الدقيقة 82، حيث تلقى تمريرة بالرأس من أمين الدخيل، ليسدد كرة صاروخية مباشرة من داخل المنطقة، لكنها ارتطمت في الدفاع لتخرج إلى ركنية، أسفرت عن ضربة رأس من فوت فايس، اصطدمت في القائم الأيسر. وكثف منتخب بلجيكا محاولاته بغية إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز إيطاليا بهدف نظيف.