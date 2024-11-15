«الأبيض» يعود إلى صراع التأهل المباشر للمونديال

استعاد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فرصة التأهل المباشر إلى مونديال 2026 بعد أن نجح في العودة إلى الانتصارات بفوزه المهم والمستحق على نظيره منتخب قيرغيزستان 3 - 0، أمس، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، خلف إيران (13 نقطة) وأوزبكستان (10 نقاط)، بينما جاء منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن «الأبيض» بعد فوزه على أوزبكستان 3 - 2، فيما توقف رصيد قيرغيزستان عند 3 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

سجل أهداف اللقاء حارب عبدالله (هدفين) 15 و89، وماركوس ميلوني (35). قدم المنتخب الوطني عرضاً أفضل من مبارياته السابقة، ليعزز حظوظه من مواصلة المنافسة على مركز مؤهل مباشرة خصوصاً بعد تقلص الفارق مع أوزبكستان إلى 3 نقاط.

فرض لاعبو المنتخب الوطني أفضليتهم على المنافس منذ بداية المباراة، وترجم حارب عبدالله أفضل لاعبي المباراة أفضلية الأبيض الهجومية بعدما استغل خطأ فادحاً من المدافع خيرت أولو في إعادة الكرة لحارس مرماه، ليراوغ حارب الحارس ويضعها باقتدار في الشباك محرزاً الهدف الأول لـ«الأبيض» في الدقيقة 15. وواصل المنتخب الوطني الاعتماد على التسديدات، لينجح ماركوس ميلوني في إحراز الهدف الثاني من قذيفة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 35.

وتوج حارب عبدالله تألقه في المباراة بإحراز الهدف الثاني له والثالث لـ«الأبيض» بتسديدة يسارية من خارج المنطقة، سكنت الزاوية اليسرى لحارس أوزباكستان في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز مهم وثلاث نقاط ثمينة للمنتخب الوطني.

وفي إطار المجموعة الثانية، واصل منتخب كوريا الجنوبية التحليق في الصدارة بعد فوزه خارج ملعبه على منتخب الكويت 3 - 1، وفازت عُمان على ضيفتها فلسطين 1 - 0، وتعادلت العراق وضيفتها الأردن سلبياً، لترفع كوريا الجنوبية رصيدها إلى 13 نقطة في المركز الأول، والأردن ثانياً برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن العراق، وعُمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، والكويت في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وفلسطين في المركز السادس والأخير بنقطتين.

وفي المجموعة الثالثة، تعادل منتخب السعودية خارج ملعبه مع أستراليا سلبياً، وخطف منتخب الصين الفوز خارج ملعبه على البحرين بنتيجة 1 - 0، وتشهد المجموعة اليوم لقاء إندونيسيا مع اليابان المتصدرة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن كل من أستراليا والسعودية والصين.