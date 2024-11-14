ناصر اليماحي: حظوظ الأبيض لا تزال قائمة والحذر مطلوب

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة أن حظوظ منتخبنا الوطني لا تزال قائمة لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا، مطالباً رجال المدرب البرتغالي بينتو بضرورة تحقيق الفوز اعتباراً من مباراة اليوم ضد قيرغيزستان، وطالب لاعبي الأبيض بضرورة الحذر وعدم الاستهانة بالطرف المنافس.

وأشار إلى أن التفاؤل يسود الشارع الرياضي بتحقيق النتيجة الإيجابية وضمان النقاط الثلاث، والتي يجب أن لا نتنازل عنها مهما كلفنا الأمر، وتابع يجب على لاعبي المنتخب تحمل المسؤولية بكل شجاعة، كون المنتخب سيخوض مباراتين مهمتين أمام كل من قيرغيزستان وقطر، مشدداً على أنه يجب على اللاعبين إدراك أنه ليس هناك مجال لإهدار أي نقطة جديدة، لأن ذلك سيقلل من حظوظ المنتخب في المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال، مؤكداً قدرة المنتخب على تجاوز التحديات مع مضاعفة الجهود وصولاً إلى الظهور القوي والمشرف.

وتابع على الجهاز الفني معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في آخر مباراتين ضد كوريا الشمالية وإيران ومعالجة الخلل الذي يكمن في المنظومة بكاملها أولاً، لا سيما أن هناك أسباباً كثيرة تسببت في تراجع المنتخب خلال الجولات الثلاث الماضية».

وقال ناصر اليماحي: «المنتخب أهدر فرصاً عدة لحصد مزيد من النقاط، وعليه التفكير في التأهل المباشر للمونديال، وليس انتظار اللعب في الملحق، ما يصعب من مهمته ويدخله في حسابات معقدة، والمنتخب قادر على التأهل المباشر».