«الأبيض» يواجه قيرغيزستان الليلة بشعار «لا بديل عن الفوز»

بشعار «لا بديل عن الفوز» يدخل منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم مواجهة نظيره منتخب قيرغيزستان، في الثامنة والربع مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعد مواجهة اليوم مصيرية وفي غاية الأهمية بالنسبة لـ «الأبيض» الطامح إلى حصد النقاط الثلاث والعلامة الكاملة في المباراة، للإبقاء على آمال المنافسة على مراكز المقدمة المؤهلة للنهائيات، وللعودة إلى الانتصارات التي غابت عن آخر مباراتين في مشوار التصفيات بعد التعادل مع كوريا الشمالية والخسارة من أوزبكستان.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مثلها والخسارة مرتين، خلف إيران وأوزبكستان، ولكل منهما 10 نقاط، فيما يأتي المنتخب القطري في المركز الرابع بـ 4 نقاط، وقيرغيزستان خامساً بـ 3 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

وستكون المواجهة مع قيرغيزستان هي الثالثة التي تجمع المنتخبين في تاريخهما، والأولى بينهما في تصفيات المونديال، إذ يتفوق «الأبيض» في المواجهتين السابقتين حين فاز في دور الـ 16 لكأس آسيا 2019 في الإمارات على استاد مدينة زايد الرياضية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد لوقت إضافي عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، أما المواجهة الثانية فكانت ودية قبل تصفيات كأس آسيا 2023 وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد عن طريق علي مبخوت.

ويدخل «الأبيض» المباراة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، المتوقع أن يؤازر اللاعبين في مدرجات استاد محمد بن زايد، إضافة إلى الرغبة الكبيرة في تحقيق الانتصار الذي لا بديل عنه، إذ إن أي نتيجة أخرى غير الفوز تضع المنتخب الوطني في موقف صعب في مشوار التصفيات، وبالتالي النقاط الثلاث تعد طوق نجاة يعيد الثقة في «الأبيض» قبل المواجهة المهمة التي تنتظره أمام شقيقه القطري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من التصفيات.

أهمية

ويدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو أهمية اللقاء وضرورة الظهور بشكل مغاير على مستوى الأداء وتقديم عرض قوي يؤهله لتحقيق الفوز، وحرص على التأكيد على اللاعبين ضرورة اللعب بشراسة وبتركيز عالٍ على مدار الشوطين، وعدم التفريط في الفرص أمام مرمى المنافس.

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب الوطني بطريقة هجومية منذ بداية المباراة ومحاولة الضغط على لاعبي المنافس الذي يتوقع أن يلجأ إلى الدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، إذ شدد بينتو في الوقت نفسه على عدم منح لاعبي قيرغيزستان المساحات لتشكيل خطورة على مرمى منتخبنا.

وينتظر أن يعتمد بينتو على القوام الأساسي الذي ظهر في تشكيلة «الأبيض» في المباريات الماضية مع وجود تغييرات طفيفة في ظل غياب علي صالح للإصابة، وبتواجد خالد عيسى في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي الدفاع خالد الظنحاني وخليفة الحمادي وكوامي وعبدالله إدريس، وفي الوسط توجد العديد من الخيارات أمام المدير الفني بإمكانية الدفع بيحيى نادر وعلي سالمين وطحنون الزعابي وماركوس ميلوني ومحمد عباس، بينما في الخط الهجومي لن تخلو خيارات المدرب من يحيي الغساني وبرونو أوليفييرا وفابيو ليما وكايو كانيدو.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من سلطنة عمان بقيادة أحمد الكاف حكماً للساحة، ويعاونه على الخطوط، أبو بكر سالم العامري (مساعد أول)، وراشد الغيثي (مساعد ثان)، وقاسم مطر حكماً رابعاً، وعلى تقنية الفيديو الكويتي عبدالله جمالي، ومواطنه عبدالله عرب مساعداً لحكم تقنية الفيديو.

على جانب آخر، تشهد الجولة الحالية مواجهة تجمع بين كوريا الشمالية وإيران على ملعب الأولى، بينما تستضيف قطر بالدوحة منتخب أوزبكستان.