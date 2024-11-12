عبدالسلام جمعة: «الأبيض» قادر على عبور قيرغيزستان وقطر

أكد عبدالسلام جمعة كابتن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والوحدة والجزيرة السابق، أن «الأبيض» قادر على تخطي قيرغيزستان وقطر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، واستعادة حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشرتين إلى المونديال.

ويستعد منتخبنا الوطني الأول لمواجهة نظيره منتخب قيرغيزستان بعد غد، الخميس، على استاد محمد بن زايد في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، ثم مواجهة المنتخب القطري يوم 19 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان.

وقال عبدالسلام جمعة لـ«البيان»: الفرصة ما زالت قائمة أمام المنتخب الوطني من أجل المنافسة على التأهل بشرط تحقيق الفوز في مباراتي قيرغيزستان وقطر، وخصوصاً أنه لا بديل عن الفوز في هاتين المباراتين، وأن «الأبيض» يملك ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره التي نأمل أن يكون حضورها بكثافة لدعم ومساندة اللاعبين.

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ويحتل المنتخب الوطني الأول المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوي مع قطر التي تحتل المركز الرابع، وبفارق 6 نقاط خلف إيران وأوزباكستان في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، إذ حقق «الأبيض» خلال المباريات الأربع الماضية، فوزاً وحيداً في مستهل مشواره في التصفيات خارج الديار على حساب قطر 3-1، وتعادل مع كوريا الشمالية، وخسر أمام إيران وأوزباكستان، فيما تأتي قيرغيزستان خامسة بثلاث نقاط، وتتذيل كوريا الشمالية المجموعة بنقطتين.

وأضاف عبدالسلام جمعة: مواجهة قيرغيزستان ومن بعدها قطر تعد مفترق طرق بالنسبة للمنتخب الوطني في مشوار التصفيات، إذ إن أي نتيجة أخرى غير الفوز ستبعد المنتخب بشكل كبير عن المنافسة على التأهل المباشر عبر المركزين الأول والثاني، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو مطالب بالتركيز أولاً على مباراة قيرغيزستان، وعدم التفكير في المباراتين في الإجمال، حيث الأهم الحصول على الثلاث نقاط في المباراة الأولى والوصول للنقطة السابعة.

وأكد أن تحقيق الفوز مرهون بعدة عوامل وشروط أهمها اللعب بإصرار وروح قتالية عالية واستغلال عاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى الثقة بالنفس على الانتصار وأن المنتخب قادر على عبور تلك المحطة المهمة، لافتاً إلى أن اللاعبين مطالبون بالتركيز على مدار التسعين دقيقة، واستغلال أنصاف الفرص التي تتاح أمام مرمى المنافس.

وتابع: «رغم أن النتائج في الجولتين الأخيرتين لم تكن على المستوى، لكن الأداء شهد تحسناً بعض الشيء، وأظهر المنتخب أنه قادر على تقديم أداء أفضل يؤهله للفوز، كما أن المدير الفني مطالب بالبدء بعناصر يغلب عليها الطابع الهجومي والضغط منذ البداية لتسجيل هدف يريح الأعصاب ويفتح الطريق أمام المنتخب لتقديم عرض قوي يعيد الثقة والتوازن في قدرته على استكمال المشوار حتى النهاية.

وشدد عبدالسلام جمعة، على أنه رغم الفوارق التاريخية بين المنتخبين إلا أن المباراة لن تكون سهلة أمام «الأبيض»، ومطالبون رغم ضرورة التركيز على الكثافة والفاعلية الهجومية بالحذر في الوقت نفسه تفادياً لأية سيناريوهات مفاجئة خلال اللقاء.

يذكر أن المنتخب الوطني لم يلعب كثيراً مع منتخب قيرغيزستان، وتاريخياً خاضا مباراتين فقط، إذ كانت المواجهة الأولى في دور الـ16 بكأس آسيا 2019 في أبوظبي، وفاز خلالها «الأبيض» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما كانت المباراة الثانية ودية على استاد محمد بن زايد قبل كأس آسيا 2023 وفاز بها المنتخب الوطني بهدف دون رد.