أنشيلوتي يستهل رقصة السامبا باستبعاد نيمار واستدعاء كاسيميرو

بدأ كارلو أنشيلوتي، اليوم الاثنين، مهمته في تدريب البرازيل، إذ يتعين عليه مساعدة الفريق على عبور مرحلة صعبة من أجل الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2026 في ظل سعيهم للتتويج باللقب للمرة السادسة.

وسيخوض مدرب ريال مدريد السابق مباراته الأولى مع المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم أمام الإكوادور وباراغواي في يونيو المقبل.

وأبلغ المدرب الإيطالي (65 عاماً) مؤتمراً صحفياً بمقر الاتحاد البرازيلي للعبة: "يشرفني قيادة أفضل فريق في العالم.. لدي مهمة كبيرة".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية، التحدي كبير. لطالما كانت لدي علاقة خاصة مع هذا الفريق.. سأعمل على جعل البرازيل بطلة مرة أخرى".

وتولى أنشيلوتي، الذي استقبله مدرب البرازيل السابق لويز فيليبي سكولاري، المسؤولية خلفاً لدوريفال جونيور الذي أقيل في نهاية مارس بعد الهزيمة 4-1 أمام الأرجنتين، وهي الخسارة المهينة التي كانت الأحدث في سلسلة من النتائج السيئة.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم التي يتأهل منها الفرق الستة الأولى مباشرة.

وبدأت معاناة الفريق قبل أكثر من عامين عندما ودع كأس العالم 2022 من دور الثمانية أمام كرواتيا بركلات الترجيح، ومنذ ذلك الحين خسر خمس مرات في 14 مباراة واستقبل 16 هدفا.



