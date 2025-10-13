ما سر حضور رئيس فيفا قمة شرم الشيخ؟

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة الدولية الاستثنائية التي تهدف إلى ترسيخ وقف الحرب في قطاع غزة، ووضع أسس لمرحلة ما بعد الصراع على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ووفقاً لتقارير إعلامية مصرية، تُعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأثار حضور إنفانتينو بعض علامات الاستفهام، نظراً لكون القمة لا تتعلق بالرياضة، إلا أن مشاركته فُسّرت بعلاقته الوثيقة بالرئيس ترامب، الذي وصفه في وقت سابق بـ"الصديق العزيز" خلال مراسم تنصيبه لولايته الرئاسية الثانية.

وكان إنفانتينو عبّر، يوم الخميس الماضي، عن دعمه للجهود التي يقودها ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، قائلاً في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" الأمريكية: "هناك وقف لإطلاق النار الآن، ويجب أن يشعر الجميع بالارتياح لذلك".

وأضاف إنفانتينو: "من الضروري دعم هذه المبادرات. لقد اتخذ القادة خطوات حاسمة، والآن يتعيّن على الجميع المساهمة في دعمها. قد يبدو الأمر خارج نطاق كرة القدم، لكنه في الحقيقة يترك أثراً كبيراً عليها".