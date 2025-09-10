7 منتخبات عربية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً



حجزت 6 منتخبات عربية مقاعدها في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، لتنضم إلى السعودية التي تستضيف البطولة خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير 2026، ليصل عدد المنتخبات العربية التي ستظهر في البطولة إلى 7 منتخبات.



واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً عقب ختام التصفيات، أمس، والتي أقيمت في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر، بعد أن حجزت 15 منتخباً مقاعدها في النهائيات، بواقع 11 منتخباً متصدراً للمجموعات، وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

ونجحت منتخبات الإمارات والأردن والعراق وقطر وسوريا ولبنان في الصعود لكأس آسيا عبر بوابة التصفيات، فيما فشلت 5 منتخبات عربية هي، الكويت والبحرين وعمان واليمن وفلسطين في التواجد في النهائيات.



ولحق منتخب الإمارات بركب المتأهلين بعد أن خطف بطاقة التأهل الأخيرة بحلوله ثانياً في المجموعة التاسعة رغم الخسارة من إيران 2 ـ 3 في الجولة الثالثة على استاد آل نهيان بأبوظبي التي استضافت مباريات المجموعة، ليصعد ضمن أفضل الثواني بفارق الأهداف عن نتائج أصحاب الوصافة بالمجموعات الأخرى.

واستطاع منتخب الأردن التأهل بعد تصدر المجموعة الأولى عقب الفوز 2 ـ 1 على تركمانستان، وأنهى التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، كما حسم منتخب العراق بطل النسخة الأولى عام 2013 صدارة المجموعة السابعة بـ7 نقاط بعد تعادله سلبياً مع كمبوديا.



ونجح المنتخب اللبناني في الصعود للنهائيات ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثاني بعد فوزه على منغوليا 3 ـ 0 في الجولة الأخيرة، وجاء وصيفاً برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن تايلاند، وفي المجموعة الثامنة، خطف منتخب قطر الفوز على البحرين 2 ـ 1 بفضل هدفين في الوقت بدلاً من الضائع ليحجز صدارة المجموعة، بينما نجح منتخب سوريا في تحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة الـ11 بعد فوزه على طاجيكستان بهدف قاتل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.



في المقابل، فرط منتخب الكويت في فرصة التأهل بعد خسارته القاسية من نظيره الياباني 1 ـ 6، ضمن المجموعة الثانية، إذ كان في حال تمكن من تحقيق الفوز من خطف بطاقة الصعود عن المجموعة، لكنه حل في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ورغم الظهور الجيد للمنتخب اليمني في التصفيات وتحقيقه فوزين في المجموعة الثالثة، لكنه خسر في الجولة الأخيرة من فيتنام 0 ـ 1، ولم يسعفه رصيد الأهداف من التأهل عبر بوابة أفضل الثواني، فيما احتل المنتخب الفلسطيني المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط عقب خسارته 1 ـ 2 من نظيره الأوزبكي.

كما فشل المنتخبان العماني والبحريني في التأهل للنهائيات بعد احتلاهما المركز الثالث بالمجموعتين السابعة والثامنة.

ومن المقرر أن تقام قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً يوم 2 أكتوبر المقبل.