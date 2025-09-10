مارسيلو برولي: «الأبيض» الأولمبي حقق هدفه



أكد الأوروغوياني مارسيلو برولي، المدير الفني لمنتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، أن «الأبيض» حقق هدفه بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً رغم الخسارة من إيران في ختام التصفيات المؤهلة للبطولة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيضع برنامجاً لتجهيز المنتخب خلال الأشهر الأربعة المقبلة استعداداً للبطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية يناير 2026.

ولحق «الأبيض» الأولمبي بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا ضمن أفضل الثواني بعد أن احتل وصافة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، خلف إيران المتصدرة برصيد 9 نقاط، إذ حقق المنتخب فوزين على حساب غوام 13-0 وهونغ كونغ 2-0 والخسارة 2-3 من إيران.



وقال برولي: «كنا نعلم تماماً أننا سنخوض مواجهة قوية وصعبة أمام منافس شرس، لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول من المباراة، واستقبلنا 3 أهداف، لكن اللاعبين استطاعوا تنظيم الصفوف والعودة بروح قتالية في الشوط الثاني لمحاولة تغيير النتيجة، وبالفعل نجحنا في السيطرة على مجريات الشوط وقدمنا أداء جيداً وسجلنا هدفين، لكن لم يسعفنا الوقت لإدراك التعادل».



وأضاف: «حققنا هدفنا بالتأهل في نهاية المطاف ولو أننا نشعر بمرارة الخسارة، خاصة أن المنتخب كان يسعى للتأهل عبر صدارة المجموعة، إلا أننا سعداء بشكل عام بالصعود إلى النهائيات».

وأشاد برولي بأداء والتزام اللاعبين طوال مشوار التصفيات، لافتاً إلى أن المنتخب الأولمبي سيحاول التجهيز للبطولة بأفضل صورة ممكنة، وسيستغل أيام الفيفا من أجل إقامة معسكرات ومباريات ودية للتحضير لكأس آسيا.