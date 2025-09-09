توني كروس: ألمانيا لا تملك 50 لاعباً من الطراز الرفيع



أكد توني كروس النجم السابق للمنتخب الألماني أن منتخب بلاده «بعيد كل البعد» عن المنافسة على لقب كأس العالم، لكن هذا الوضع قد يتغير حتى انطلاق المونديال العام المقبل.

وقال كروس في المدونة الصوتية «إينفاخ مال لوبين»، التي يديرها مع شقيقه فيليكس كروس، اليوم الثلاثاء إنه يعلم من أيام احترافه في ريال مدريد الإسباني أن الحظوظ قابلة للتغيير.

وأكد كروس أن ألمانيا لا تملك 50 لاعباً من الطراز الرفيع للاختيار من بينهم، ورغم ذلك فإن التأهل للمونديال لن يكون مشكلة.



وأسهم كروس بقوة في تتويج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم عام 2014، وفاز بدوري أبطال أوروبا ست مرات، خمس منها مع ريال مدريد، قبل أن يعتزل كرة القدم العام الماضي.

وفاز منتخب ألمانيا على نظيره منتخب آيرلندا 3 - 1 أول من أمس، بعد أن استهل مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بالخسارة بهدفين دون رد أمام سلوفاكيا قبلها بثلاثة أيام.



وأوضح كروس: «صحيح أننا بعيدون كل البعد عن الحديث بشأن قدرتنا على المنافسة على لقب كأس العالم، لكن البطولة لن تقام هذا الصيف، بل الصيف المقبل، في الوضع الحالي، ولسنا في حالة جيدة، لكن في الصيف المقبل، دعونا نجهز اللاعبين المناسبين». وأضاف: «في مايو كانت الأمور تبدو مختلفة كثيراً».