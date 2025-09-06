منتخب ألمانيا يفشل في بيع جميع تذاكر مباراة إيرلندا الشمالية



ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أن تذاكر المباراة الثانية للمنتخب الألماني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام منتخب إيرلندا الشمالية، لم يتم بيعها بالكامل.

وكان المنتخب الألماني، بقيادة مدربه يوليان ناغلسمان، خسر بهدفين نظيفين أمام سلوفاكيا في مباراته الافتتاحية بالتصفيات أمس الأول الخميس ويعبر جمهور كولونيا عن رد فعله بعدم الحضور.

وأشار الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إلى أنه تم بيع 40 ألف تذكرة، ولا تزال هناك خمسة آلاف تذكرة متاحة.



وقبل المباراة التي ستقام في كولونيا، سيقوم الاتحاد الألماني بتكريم ماتس هوميلز، الفائز بكأس العالم، على مسيرته الدولية. بعد المباراة، سيتم تكريم فلوريان فيرتز لفوزه بتصويت الصحفيين الألمان كأفضل لاعب في العام.



وبعد مواجهة إيرلندا الشمالية، سيخوض المنتخب الألماني للرجال مباراتين أخريين على أرضه هذا العام، أمام لوكسمبورغ في سينسهايم يوم 10 أكتوبر، ويوم 17 نوفمبر أمام سلوفاكيا في لايبزغ.

وستقام المباريات الخارجية المتبقية في تصفيات كأس العالم في 13 أكتوبر، في بلفاست ضد إيرلندا الشمالية، وفي 14 نوفمبر في لوكسمبورغ.



إذا تأهل المنتخب الألماني مباشرة لكأس العالم 2026 في يونيو بأمريكا والمكسيك وكندا كأول المجموعة، فقد تم تحديد مباراتين وديتين مسبقاً: في 30 مارس في شتوتغارت أمام كوت ديفوار، وفي 31 مايو في ماينز أمام فنلندا.