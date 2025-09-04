ليبيا تطيح بأنغولا وتتمسك بأمل المونديال



تمسك منتخب ليبيا بآماله الضئيلة في الصعود لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - 0 على مضيفه منتخب أنغولا، اليوم الخميس، في الجولة السابعة بالمجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقمص عزالدين المريمي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الوحيد للمنتخب الليبي في الدقيقة 48.



وارتفع رصيد المنتخب الليبي إلى 11 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف منتخب الكاميرون، صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف منتخب إيسواتيني، متذيل الترتيب برصيد نقطتين، في وقت لاحق من مساء اليوم، فيما يبتعد بفارق 5 نقاط خلف منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الذي يتربع على القمة.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب الأنغولي عند 7 نقاط في المركز الرابع.



وتم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدرو مجموعاتهم مباشرة للمونديال، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات حاصلة على الوصافة بمجموعاتها في المباريات الفاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل أفريقيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.