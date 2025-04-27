حلم التأهل لكأس العالم.. «الأماني لا تزال ممكنة»

يدخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مرحلة جديدة تحت قيادة الروماني أولاريو كوزمين الذي تم تعيينه مديراً فنياً لـ«الأبيض» خلفاً للبرتغالي باولو بينتو الذي أقيل من منصبه، إذ جاء تعاقد اتحاد الكرة مع كوزمين لمدة عامين.

حالة الارتياح التي سادت الوسط الكروي عقب تعيين كوزمين مدرباً للمنتخب الوطني نظراً لمعرفته الجيدة بالكرة الإماراتية، والنجاحات التي حققها مع الأندية التي قادها على مدار السنوات الماضية، ويتبقى أن يكتمل معه حلم «الأبيض» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إذ مازالت الآمال قائمة رغم أنها لم تعد مرتبطة بنتائج المنتخب فقط في إمكانية التأهل المباشر، لكن كل الأماني ممكنة.

ومر مشوار المنتخب الوطني خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بمراحل صعود وهبوط، إلا أن «الأبيض» حافظ على آماله عقب انقضاء الجولتين الماضيتين من التصفيات بالفوز وبشق الأنفس 2 ـ 1 على كوريا الشمالية برأسية سلطان عادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ويحدو جماهير وعشاق الكرة الإماراتية الأمل في أن يقود كوزمين الحلم، بعد أن بات المنتخب مطالباً بالفوز في المواجهتين المتبقيتين في شهر يونيو المقبل، خارج الديار أمام أوزبكستان في الجولة التاسعة، ثم خارج الأرض أمام قيرغيزستان في الجولة الأخيرة، مع انتظار تعثر المنتخب الأوزبكي بالخسارة أو التعادل على أقل تقدير على ملعبه أمام المنتخب القطري.

كوزمين والمعروف بـ«صائد البطولات» والذي قاد أندية العين وشباب الأهلي والشارقة، سبق له وأن توج بـ15 بطولة مع الأندية، حيث حقق لقب الدوري 4 مرات، مرتين مع العين ومثلها مع شباب الأهلي، وكأس رئيس الدولة مرتين، وكأس رابطة المحترفين 3 مرات، وكأس السوبر 5 مرات، وكأس الصداقة الإماراتية المغربية مرة، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين، مع شباب الأهلي عام 2015، وفي الموسم الحالي مع الشارقة في دوري أبطال آسيا.

أما عن مشوار «الأبيض» في التصفيات منذ بدايتها عام 2023، لم يجد المنتخب صعوبة في الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال بعدما تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه البحرين واليمن ونيبال، إذ ضمن التأهل لكأس آسيا وبلوغ المرحلة الثالثة والنهائية بعد تصدر المجموعة السهلة برصيد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة، وسجل 16 هدفاً واستقبل هدفين.

لكن في مرحلة الجد وجد المنتخب صعوبات كبيرة في ظل عناد المدرب السابق، بينتو واختياراته الغريبة وعدم الثبات على التشكيلة والظهور بأداء غير مقنع في أغلب المباريات، ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف إيران المتأهلة رسمياً، وأوزبكستان الوصيفة برصيد 17 نقطة.

وبات «الأبيض» مطالباً بالقتال في المباراتين الأخيرتين لتفادي الملحق والذي يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث، حيث يتم تقسيم المنتخبات الست إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفا المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.