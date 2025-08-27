البرازيل تواجه كوريا الجنوبية واليابان ودياً أكتوبر المقبل

أوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المنتخب الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام كوريا الجنوبية واليابان في أكتوبر المقبل في إطار استعداداته لكأس العالم 2026.

ويواجه أبطال العالم خمس مرات منتخب كوريا الجنوبية في سول في العاشر من أكتوبر ثم اليابان في طوكيو في 14 من الشهر نفسه.

وتأهلت البرازيل بالفعل إلى كأس العالم 2026، ومن المقرر أن تلتقي مع تشيلي وبوليفيا الشهر المقبل في آخر مباراتين بالتصفيات.

وقال رودريجو كايتانو المنسق العام للاتحاد البرازيلي: المباريات الودية تأتي في إطار سعي المدرب كارلو أنشيلوتي لمواجهة فرق من مدارس مختلفة في الفترة التي تسبق كأس العالم.

وأضاف: بعد مباراتي كوريا الجنوبية واليابان، فإن خطتنا اللعب ضد منتخبات أفريقية في نوفمبر ثم منتخبات أوروبية كبيرة في مارس ويونيو 2026، نحن ندرك أن مواجهة أساليب مختلفة لكرة القدم من جميع أنحاء العالم ستجلب لنا خبرة وتحديات قيمة قد نواجهها في المونديال.