بني ياس يضع العروبة على حافة «الهواة»

أصبح هبوط العروبة إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة» رسمياً مسألة وقت، بعد أن تعرض الفريق لخسارة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين عقب هزيمته أمام مضيفه بني ياس 1 - 2 في الجولة 19 من المسابقة، إذ اتسع فارق النقاط بين العروبة بعد خسارته من بني ياس.

والبطائح صاحب المركز الـ 12 في جدول الترتيب إلى 16 نقطة، وذلك بعد الفوز المهم والثمين الذي حققه «الراقي» على حساب النصر في الجولة ذاتها.

انتصار بني ياس على العروبة قرب الأخير كثيراً من مواجهة مصيره المحتوم بعد أن استمر في آخر ترتيب جدول الدوري بثلاث نقاط فقط من 19 مباراة من فوز وحيد كان على حساب بني ياس في الدور الأول، في حين تلقى الفريق 18 هزيمة، ولديه أضعف خط هجوم بتسجيل 14 هدفاً فقط، بواقع أقل من هدف في المباراة، وأضعف خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 51 هدفاً.

وبات العروبة يحتاج إلى معجزة إذا ما أراد البقاء في دوري المحترفين رغم أن المهمة أصبحت شبه مستحيلة مع تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة.

وقال البرازيلي ميشيل دريفكي، مدافع العروبة، إن الفريق وقع في أخطاء ساذجة خلال المباراة استغل منها بني ياس الفرصة وسجل هدفيه، مشيراً إلى أن لاعبي العروبة سنحت لهم بعض الفرص، خصوصاً في نهاية اللقاء، لكن للأسف لم نتمكن من استغلالها لإدراك التعادل.

وأضاف: «بالفعل الأمور أصبحت صعبة على الفريق في ظل موقفه في جدول الترتيب في المركز الأخير، ونعلم أن الوضع في غاية الصعوبة من أجل البقاء في المحترفين، لكننا لن نتوقف عن المحاولة، فما زالت هناك 7 مباريات متبقية على نهاية الدوري، ونأمل أن يتحسن الفريق في المباريات المقبلة».

في المقابل، استعاد بني ياس نغمة الانتصارات، وذلك بعدما كان تعرض لهزيمتين قبل التوقف الدولي عقب سلسلة من النتائج الإيجابية مع المدرب إيسايلا، إذ اطمأن الفريق بنسبة كبيرة على البقاء بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة، خصوصاً وأن المباراة اعتبرت بست نقاط كونها على منافس على الهروب من القاع.

ونجح بني ياس في أن يرد الدين لهزيمته من العروبة في الدور الأول، إضافة إلى أنه عادل عدد انتصاراته أمام العروبة بفوزين بعدما كان قد تعرض لخسارتين من الفريق نفسه في المواجهات السابقة.

ويدين بني ياس إلى مهاجمه المالي يوسف نياكاتي الذي نجح في تسجيل هدفي الفوز، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف مع «السماوي» في الدوري في الموسم الحالي.

وشدد منصور علي، إداري فريق بني ياس، على أهمية الفوز على العروبة وتحقيق ثلاث نقاط ثمينة في المرحلة الأخيرة والحاسمة من عمر الدوري.

وقال: «أعتقد أن الخروج بنتيجة الفوز بعد العودة من فترة توقف طويلة قاربت على الشهر بسبب الأجندة الدولية أمر أهم كثيراً من النظر إلى الأداء، وأفضل من الحديث عن مستويات الفرق وأدائها فقط».

وأضاف: «حققنا ثلاث نقاط مهمة على فريق عنيد مثل العروبة ستساعد الفريق في المرحلة المقبلة، وبني ياس قدم في مبارياته السابقة باستثناء مباراة الوحدة، أداءً مميزاً وضد فرق كبيرة مثل الوصل والنصر والجزيرة والشارقة، وظهرنا بندية وقوة في أغلب المباريات، وبالتالي الفريق يسير بشكل جيد، خصوصاً وأن الفرق تعاني بعد العودة من التوقف الطويل، لذلك سعداء بالفوز والثلاث نقاط المهمة».