الأهلي والزمالك يشكوان قناة تلفزيونية

أعلن نادي الزمالك تقدمه بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري ضد مقدم برامج رياضي رئيس بقناة صدى البلد بداعي تعمده السخرية والتقليل من القلعة البيضاء.

وقال الزمالك، إن مجلس الإدارة تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مقدم برنامج ملعب البلد على قناة صدى البلد نظراً لما صدر منه في حلقة السبت الماضي على شاشة القناة.

وأضاف البيان: إن المذيع المقصود تحدث بأسلوب تعمد من خلاله السخرية والتقليل من كيان نادي الزمالك ومسؤوليه.

كما أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري أن نادي الأهلي تقدم أيضاً بشكوى مماثلة ضد نفس البرنامج والقناة بسبب الحديث عن ادعاء المفاوضات مع أحمد مصطفى «زيزو» لاعب الزمالك بسخرية على القلعة الحمراء.