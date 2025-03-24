الصحافة الإيطالية تصب جام غضبها على فيراري ومنتخب كرة القدم

تصدرت عناوين "الكارثة" و"الفوضى" الصحف الإيطالي، اليوم الاثنين، وذلك بعد استبعاد فريق فيراري من سباق الصين ببطولة العالم لسيارات فورمولا-1، فيما لم يسلم منتخب كرةالقدم من انتقادات الصحافة.

وبعد سنوات من المعاناة كان فريق فيراري يرغب في تغيير حظوظه هذا الموسم بعد التعاقد مع السائق المخضرم وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون إلى جانب شارلز لوكلير.

والسباق الافتتاحي في أستراليا يعد واحدا من السباقات التي يريد فيراري نسيانها ، لكن هاميلتون نجح في الفوز بالتجارب الحرة يوم السبت في شنغهاي، لتتغير الأجواء داخل الفريق، لكن ما حدث أمس الأحد أضر كثيرا بالفريق الشهير.

ودخل السائقون في جدال حول ترتيب الفريق ليتأخرا في المركزين الخامس والسادس خلف أوسكار بياستري، سائق فريق ماكلارين، الفائز بالسابق، وتفاقمت الأمور بعد استبعاد فني للفريق بسبب خطأ في السيارة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" :"إنزلق فيراري إلى الهاوية وقد يكون من الصعب نهوضه مجددا، على الأقل ليس سريعا".

وعلى الأقل نجح المنتخب الإيطالي لكرة القدم في تعويض تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل 3/3 أمام ألمانيا في دورتموند أمس الأحد، في إياب دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية.

وكان المنتخب الإيطالي قد خسر 1 /2 أمام ألمانيا في ذهاب دور الثمانية، يوم الخميس الماضي، لكن الهدف الثاني الذي تلقته شباك إيطاليا أمس الأحد، هو ما دفع الصحافة الإيطالية إلى انتقاد فريقها بشدة.

وجاءت عناوين مثل "رعب الشوط الأول" و"قلة تركيز" لتنتقد فريق المدرب لوشيانو سباليتي لدى عودتهم إلى بلادهم.

وسجل جمال موسيالا الهدف الثاني للمنتخب الألماني من ضربة ركنية سريعة نفذها زميله جوشوا كيميتش في الوقت الذي كان لاعبو إيطاليا منشغلين بالجدال فيما بينهم.





