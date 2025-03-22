قطار دوري «الهواة» يتوقف للمرة الأولى

على غير العادة يتوقف قطار دوري الدرجة الأولى «الهواة» للمرة الأولى منذ انطلاقة المسابقة سبتمبر الماضي، وتقرر قيام مواجهات الجولة الـ 22 عقب عطلة عيد الفطر، وذلك يوم 5 أبريل المقبل بإقامة 3 مواجهات تجمع الظفرة والحمرية على أرضية ملعب حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة.

ويلتقي يونايتد بضيفه الجزيرة الحمراء على أرضية ملعب المدينة الرياضية، وغلف إف سي يلاقي مجد على أرضية ملعب طحنون بن محمد بنادي العين، ويوم 6 أبريل المقبل يستقبل العربي فريق حتا في إمارة أم القيوين، ويصطدم الإمارات بفريق دبا الفجيرة في رأس الخيمة، بينما يشد الذيد الرحال إلى ملعب مصفوت في عجمان، ويخلد الفجيرة للراحة الأسبوعية.