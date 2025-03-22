الوحدة يفوز على بني ياس ودياً برباعية

فاز الوحدة على بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية جمعت الفريقين، مساء أول من أمس، على استاد آل نهيان ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض كلا المدربين التجربة الودية بتشكيلة غلب عليها العناصر الأساسية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل العودة للمباريات الرسمية.

ويستعد الفريقان لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين بالجولة التاسعة عشرة التي تنطلق 27 مارس الجاري، إذ يلعب بني ياس مع العروبة 27 الجاري، ويحل الوحدة ضيفاً على كلباء 29 من الشهر ذاته.

ويحتل الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 31 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس عشر أمام شباب الأهلي، فيما يحتل بني ياس الحادي عشر برصيد 19 نقطة.