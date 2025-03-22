«دائرة القضاء» بطلاً لكأس منصور بن زايد لكرة القدم

توج فريق دائرة القضاء بطلاً للنسخة الثانية عشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، التي اختتمت منافساتها بنجاح، مساء أول من أمس، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وأحرز فريق دائرة القضاء لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية 4 - 2 بركلات الترجيح على حساب فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

وكان النهائي قد شهد ندية وتكافؤاً من الفريقين، إذ تقدم دائرة القضاء بالهدف الأول عن طريق نجمه وقائده سيباستيان تيغالي مع بداية الشوط الثاني، لكن فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع نجح في إدراك التعادل بعدها بدقيقة واحدة.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية على المستوى الهجومي لفريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، في الوقت الذي شكلت بعض هجمات دائرة القضاء السريعة خطورة على مرمى المنافس وسط تألق من حارسي مرمى الفريقين، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق دائرة القضاء بعد تألق حارس مرماه.

وأحرز فريق الأمين العام الميدالية البرونزية بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح 3 - 2 على فريق مدارس الإمارات الوطنية في المباراة التي سبقت النهائي.

وتوج معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، فريق دائرة القضاء بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما حضر مراسم التتويج حسن الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة، وممثلي الشركات الراعية.

ونال سيباستيان تيغالي، قائد فريق دائرة القضاء، جائزة أفضل لاعب في البطولة، في حين ذهبت جائزة الهدّاف إلى زميله في الفريق لوجاه جونيور، وأفضل حارس إلى مصطفى جابر من فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع.

وشهدت مراسم الختام تكريم حكام المباراة النهائية، الدوليين عادل النقبي وحمد علي يوسف، وحصل على جائزة الإداري المثالي محمد عبدالكريم، إداري فريق مكتب الأمين العام.

وشهد اليوم الختامي حضوراً جماهيرياً مميزاً أجريت خلاله سحوبات لتوزيع عدد من الجوائز العينية القيمة على الجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين عقب التتويج.

من جانبه، ثمَّن معالي أحمد بن محمد الحميري الدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لرعاية قطاع الشباب والرياضة من خلال إقامة البطولات الرياضية المتميزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تعزيز الثقافة الرياضية وتقوية الروابط الاجتماعية وضمان استدامتها بين الموظفين، وتعزيز روح الانتماء والعطاء لدى جميع أفراد المجتمع.

وهنأ معاليه فريق دائرة القضاء بالفوز بكأس البطولة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق في البطولات المقبلة، وأشاد بدور اللجنة المنظمة في التنظيم المتميز للبطولة والمستويات القوية للفرق المشاركة، والروح الإيجابية التي سادت المباريات، التي أسهمت بدورها في الارتقاء بالمستوى الفني للبطولة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لاتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية على دورهما البارز في إنجاح البطولة، مشيداً بجهودهما في دعم الرياضة في الدولة وتطوير مستوى المنافسات.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية عشرة شهدت مشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتأهل أصحاب المراكز الأولى والثانية إلى ربع النهائي، وأشرف على المواجهات نخبة من أفضل الحكام الدوليين.