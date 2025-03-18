مباراتان في نصف نهائي كأس منصور بن زايد الليلة

تأهلت فرق دائرة القضاء، ومدارس الإمارات الوطنية، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب الأمين العام إلى المربع الذهبي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، التي تقام بملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي وللنسخة الثانية عشرة على التوالي.

ومن المقرر أن تقام، اليوم، مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة؛ إذ يلتقي في المباراة الأولى فريق دائرة القضاء مع فريق مدارس الإمارات الوطنية، بينما يلعب في نصف النهائي الثاني فريق مكتب الأمين العام مع فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع.

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد أقيمت مساء أول من أمس، إذ جاء تأهل فريق دائرة القضاء إلى المربع الذهبي بعد فوزه 6 - 5 بركلات الترجيح على فريق مكتب الشؤون الخاصة عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2 - 2.

وشهدت المباراة إثارة وتقلبات كثيرة على مدار شوطيها، حيث نجح فريق دائرة القضاء بقيادة نجم الوحدة والنصر السابق سيباستيان تيغالي في التقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق فرانك كواكو وإبراهيما باجي.

لكن فريق مكتب الشؤون الخاصة لم يستسلم وانتفض في شوط المباراة الثاني وعاد في النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق حمزة أوديب وإسلام خالد، واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لدائرة القضاء، الذي حقق وصافة النسخة الماضية.

ونجح فريق مدارس الإمارات الوطنية في حجز مقعده في نصف النهائي عقب فوزه بهدف دون رد على فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية، أحرزه محروس إبراهيم في بداية الشوط الأول.

كما قادت ركلات الترجيح فريق مكتب الأمين العام إلى دور الأربعة على حساب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، بعدما تعادل الفريقان في الزمن الأصلي للمباراة بهدف لمثله، حيث افتتح الأرشيف والمكتبة الوطنية التسجيل عبر هدافه يوسف أكيوض، وأدرك أحمد يوسف التعادل لمكتب الأمين العام.

في الوقت الذي أكمل فيه فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع عقد نصف النهائي عقب تغلبه بهدفين لهدف على فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات، عن طريق أحمد سعيد وأحمد سليمان، وسجل هدف قطاع الشؤون المالية والمشتريات أسامة محمد.

وتأهلت الفرق الأربعة التي تصدرت مرحلة المجموعات إلى المربع الذهبي للبطولة التي انطلقت في الثاني من مارس الجاري بمشاركة 16 فريقاً، وسيقام النهائي، مساء بعد غدٍ الخميس، على ملعب فندق قصر الإمارات الذي يحتضن جميع المنافسات.

وشهدت مواجهات ربع النهائي حضوراً جماهيراً مميزاً، وامتلأت المدرجات وسط إجراءات تنظيمية سهلة وميسرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت جوائز قيمة للحضور وسط أجواء رمضانية مميزة، وتم إجراء مسابقات رياضية للجماهير، مع توفير منطقة مخصصة للمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة التي تقدم مجاناً.

إضافة إلى توفير ألعاب ترفيهية تجمع المشجعين ومختلف فئات المجتمع في منطقة «فان زون»، وتستمر الأنشطة المصاحبة للبطولة في المربع الذهبي والنهائي، يومي الثلاثاء والخميس، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى الجميع للحضور والاستمتاع بالأجواء الترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة.