رباعي المقدمة ينزف النقاط في جولة المفاجآت بـ «الهواة»

فشل رباعي مقدمة أندية دوري الدرجة الأولى «الهواة» في نيل العلامة الكاملة خلال مباريات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة، لتنزف هذه الفرق مزيداً من النقاط في سبيل توسيع الفارق في صدارة الترتيب، البداية بفريق الظفرة المتصدر برصيد 43 نقطة.

والذي فشل في فك شيفرة مضيفه الجزيرة الحمراء بعد نهاية مباراة الفريقين على إثر التعادل السلبي وهي الوضعية التي لم يستغلها الفجيرة الوصيف بـ 38 نقطة بعد وقوعه أيضاً في فخ التعادل أمام فريق غلف يونايتد الذي خطف تعادلاً في الوقت القاتل من ملعب «الذئاب».

كذلك لم يستفد دبا الثالث صاحب الـ 34 نقطة من هذه النتائج، حيث تعرض لهزيمة مفاجئة وثقيلة على أرضية ملعبه بثلاثية نظيفة ضد يونايتد «المتطور» القادم من الخلف الذي استغل سقوط العربي المدوي أمام مجد الصاعد حديثاً لدوري الأضواء ليفوز عليه بالثلاثة، ليتساوى يونايتد والعربي في مجموع النقاط بـ33 نقطة في المركزين الرابع والخامس.

تواصلت مفاجآت هذه الجولة، وتمكن فريق الذيد من استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز على فريق الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتجمد رصيد الإمارات عند 30 نقطة.

كذلك استغل حتا خسارة الإمارات وتمكن من تحقيق فوز صعب على ضيفه مصفوت بهدف دون رد ليصل برصيده إلى 31 نقطة ويظل على بعد 7 نقاط من الفجيرة صاحب المركز الثاني.

وعلى مستوى القاع ظفر فريق مجد بثلاث نقاط مهمة ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، لكنه ظل في مركزه الثالث عشر فيما منح تعادل الجزيرة الحمراء وغلف يونايتد أمام الظفرة والفجيرة نقطتين غاليتين رفعت رصيد الجزيرة الحمراء إلى 17 في المركز العاشر وغلف إلى 16 الحادي عشر.

شهدت مواجهات الجولة الـ 21 من دوري الدرجة الأولى، إحراز اللاعبين لـ 15 هدفاً وأشهر الحكام 26 بطاقة ملونة منها حمراوان، ووسع لاعب الفجيرة ساندر بنبشير الفارق في صدارة الهدافين بالوصول إلى الهدف 16، يليه لاعب الظفرة ياتارا برصيد 14 هدفاً، ثم الثنائي محمد ديوب «العربي، ودييغو داسيلفا «دبا» برصيد 12 هدفاً.