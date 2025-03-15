7 قضاة ملاعب دوليين يديرون مباريات كأس منصور بن زايد

أكدت بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والتي تقام في نسختها الثانية عشرة، مكانتها كواحدة من أقوى البطولات الكروية التي يتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، إذ تحظى البطولة باهتمام كبير على كل الأصعدة، حيث قررت اللجنة المنظمة الاستعانة بأطقم تحكيم دولية من اتحاد الإمارات لكرة القدم لإدارة مباريات البطولة.

وتقام كأس منصور بن زايد لكرة القدم بملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر حتى 20 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة الأندية الإماراتية المحترفة، حيث دخلت البطولة مراحلها الحاسمة مع انتهاء دور المجموعات.

وهناك العديد من الأسماء الدولية من قضاة الملاعب الذين يشاركون في إدارة مباريات البطولة، حيث تم الاتفاق بين اللجنة المنظمة واتحاد الكرة على توفير نخبة الحكام للوجود في البطولة، إذ يدير المباريات 14 طاقماً تحكيمياً، ما بين حكم ساحة ومساعد، منهم 7 قضاة ملاعب ساحة دوليين، و6 مساعدين دوليين.

وتضم قائمة قضاة ملاعب الساحة الدوليين الذين يشاركون في إدارة مباريات البطولة، كلاً من عادل النقبي وعمر آل علي وسلطان محمد صالح وأحمد عيسى درويش وحمد علي يوسف ويحيى الملا، بينما تضم قائمة المساعدين الدوليين كلاً من محمد يوسف وجاسم عبد الله وأحمد الراشدي وسبت عبيد ومسعود حسن وسعيد راشد المرزوقي، كما يشارك في إدارة المباريات حكما الدرجة الأولى سيف المصعبي وزايد النعيمي.

وتنطلق مباريات الدور ربع النهائي لكأس منصور بن زايد، غداً الأحد، إذ كانت اللجنة المنظمة أجرت قرعة بين الفرق الثمانية المتأهلة إلى هذا الدور، عقب نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما تلعب مباراتا الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث يوم الخميس المقبل.

وتأهلت إلى دور الثمانية فرق مدارس الإمارات الوطنية، الأرشيف والمكتبة الوطنية عن المجموعة الأولى، ومكتب الأمين العام ومكتب الشؤون الخاصة من المجموعة الثانية، ودائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات من المجموعة الثالثة.