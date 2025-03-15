4 مباريات في افتتاح الأسبوع الـ 21من دوري الهواة مساء اليوم

تنطلق في العاشرة من مساء اليوم، مواجهات الأسبوع 21 من دوري الدرجة الأولى، بإقامة 4 مباريات مثيرة، ويحل الظفرة متصدر ترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة، ضيفاً على الجزيرة الحمراء «العاشر» بـ 16 نقطة، ويطمح فارس الظفرة للحفاظ على فارق النقاط الخمس، الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه الفجيرة الوصيف «37 نقطة».

وتمكن الظفرة من تحقيق فوز مهم وغالٍ خلال الجولة الماضية على دبا الفجيرة بنتيجة 3-1، ليعلن الفريق عن نفسه مرشحاً أولاً لخطف بطاقة الصعود الأولى لدوري المحترفين، وحسابياً، ربما يحتاج الظفرة إلى 18 نقطة، ربما تقل، وذلك حسب نتائج الفرق المنافسة على بطاقة الصعود، مع تبقي 10 جولات على نهاية المسابقة.

وذلك لأجل ضمان بطاقة الصعود الأولى، وفي المقابل، فإن فريق الجزيرة الحمراء صاحب الأرض، يسعى هو الآخر للابتعاد خطوة جديدة عن مناطق الخطر المؤدية للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ولذلك يحاول الفريق المضيف تعويض خسارته قبل أسبوعين أمام الفجيرة بنتيجة 1-2.

وفي المباراة الثانية، يواجه الفجيرة على أرضية ملعبه بالساحل الشرقي، فريق غلف يونايتد الثاني عشر برصيد 15 نقطة، في مباراة يدخلها كل فريق بشعار الفوز، وذلك بأهداف متباينة، ففريق الفجيرة يسعى للحفاظ على وصافة الترتيب، والوصول إلى النقطة 40.

وخسر الفريق نقطتين خلال الجولة الماضية، بعد التعادل السلبي أمام الحمرية، وهى المباراة التي شهدت إضاعة ركلة جزاء للفجيرة في الشوط الثاني، في وقت يحتل فيه غلف يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

وعلى أرضية ملعب تحفة النواخذة، يطمح دبا الفجيرة الثالث برصيد 34 نقطة، إلى تعويض الهزيمة السابقة أمام الظفرة، وذلك عندما يستقبل فريق يونايتد الخامس بـ 30 نقطة، وتعتبر هذه المباراة مهمة للجهاز الفني لكل فريق، وسيكون الفوز شعار دبا ويونايتد اليوم.

وذلك للإبقاء على حظوظهم قائمة في خطف إحدى بطاقتي التأهل لدوري الكبار، في وقت يحل فيه الإمارات السابع برصيد 30 نقطة، ضيفاً على الذيد التاسع برصيد 19 نقطة، ويحاول فريق الإمارات اللحاق بركب أندية المقدمة، وتحقيق الفوز السادس على التوالي في المسابقة، بقيادة المدرب بدر طبيب.

وتقام غداً مباراتان في ختام مواجهات الأسبوع 21، إذ يحل العربي الرابع 33 نقطة، ضيفاً على مجد صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، ويستقبل حتا السابع 28 نقطة، ضيفه مصفوت الثامن برصيد 20 نقطة.