مهند العنزي: الأدوار الإقصائية في كأس منصور بن زايد أكثر صعوبة

توقع مهند العنزي، لاعب المنتخب الوطني ونادي العين السابق، أن تزداد المنافسة صعوبة في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، التي تقام في نسختها الثانية عشرة خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى 20 مارس الجاري.

واقترب دور المجموعات على نهايته، وحسمت بعض الفرق تأهلها إلى الدور التالي في البطولة، التي تقام بمشاركة 16 فريقاً، بملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

وقال المدافع الدولي السابق إن النسخة الحالية تشهد منافسة وقوة أكبر من الفرق المشاركة، بعد أن عززت الفرق صفوفها بأفضل اللاعبين، سواء من داخل الإمارات أو خارجها، والبطولة تضم أسماء على أعلى مستوى، مثل المهاجم سيباستيان تيغالي نجم وهداف الوحدة السابق، والبرازيلي إلتون نجم الوصل السابق، إضافة إلى العديد من النجوم في دول أخرى.

إشادة

وأضاف العنزي، الذي يشارك في البطولة مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية: «من وجهة نظري، فإن البطولة هي الأقوى من الناحية الفنية والتنظيمية في الوقت الحالي، وأعتقد أن المباريات ستزداد صعوبة وشراسة خلال الأدوار النهائية»، مشيداً بالأجواء الطيبة والجماهيرية التي تشهدها البطولة منذ انطلاقتها بداية شهر رمضان المبارك.

وكان فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية حجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعد فوزه العريض على فريق المركز البحري الخاص 4 - 1، مساء أول من أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات.

وبات فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية خامس المتأهلين إلى دور الثمانية، بعد فريق مدارس الإمارات الوطنية ومكتب الأمين العام ودائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.

وحصل الفريق الذي يقوده المدافع السابق لمنتخب الإمارات، مهند العنزي، على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الأولى، عقب فوزه على المركز البحري الخاص، الذي كان يحتاج إلى التعادل من أجل التأهل.

لكن الأرشيف والمكتبة الوطنية تمكن من تحقيق الانتصار عن طريق رباعية جيان نجونا «هدفين»، ولاحج النوفلي ومهند العنزي، بينما سجل للمركز البحري الخاص سامويل أمواكو.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، واصل فريق مدارس الإمارات الوطنية انتصاراته، وتمكن من تجاوز المركز الوطني للمناصحة بهدفين لهدف، عن طريق إبراهيم محمد هلال وأحمد سمير، وسجل حمدان محمد المحرمي هدف المركز الوطني للمناصحة.

وبنتائج الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى، حقق فريق مدارس الإمارات الوطنية العلامة الكاملة، متصدراً المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 6 نقاط للأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي جاء في المركز الثاني، فيما ودع من دور المجموعات فريقا المركز البحري الخاص، بعدما جمع 3 نقاط من فوز وحيد، وتذيل فريق المركز الوطني للمناصحة المجموعة، حيث لم يتمكن من تحقيق أي نقطة.