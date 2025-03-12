الرويحي الأكبر سناً والأكثر مشاركة في «الهواة»

على الرغم من تقدم العمر به، فإن الحارس المخضرم محمد سالم الرويحي، كابتن فريق دبا الفجيرة، يظل الحارس الأكبر عمراً «40 عاماً»، والأكثر مشاركة مع فريقه خلال مباريات موسم دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد أن وصل إلى 21 مباراة بواقع 1862 دقيقة، ولا تزال هناك 10 أسابيع متبقية من عمر المسابقة.

وتمكن الرويحي من قيادة الفريق خلال 18 مباراة ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى، و3 مباريات في مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة، واستقبل مرمى الرويحي 15 هدفاً فقط، ليكون ثاني أفضل حارس بعد السوري أمجد السيد المتألق مع الظفرة، الذي نجح في حماية عرين متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى خلال 18 مباراة بواقع 1498 دقيقة.

ولم تلج شباكه سوى 13 هدفاً، ليصنف الحارس الأفضل في المسابقة حالياً من خلال الأهداف التي ولجت مرمى الظفرة. ويسير حارس مرمى العربي الباكستاني حمزة زاهد في طريق النجومية بعد خوضه 18 مباراة بواقع 1620 دقيقة، واستقبلت شباكه 15 هدفاً أيضاً.