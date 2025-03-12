حسم المجموعة الرابعة في «كأس منصور بن زايد» يتأجل إلى الجولة الأخيرة

تأجل حسم التأهل لربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 بالنسبة إلى المجموعة الرابعة إلى الجولة الثالثة والأخيرة، بعدما باتت فرصة التأهل متاحة لثلاثة فرق.

وكانت 4 فرق قد حجزت مقاعدها في دور الـ8، وهي: مدارس الإمارات الوطنية «المجموعة الأولى» ومكتب الأمين العام من المجموعة الثانية، إضافة إلى دائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات من «الثالثة».

إلا أن نتائج مباريات المجموعة الرابعة التي أقيمت، مساء أول من أمس، أجلت حسم التأهل إلى الجولة الثالثة والأخيرة، بعدما فاز مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بهدفين من دون مقابل على قطاع المشاريع الهندسية والفنية في اللقاء الذي جمعهما في ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، والذي يحتضن جميع منافسات البطولة التي تقام في شهر رمضان المبارك بمشاركة 16 فريقاً وتستمر حتى 20 مارس الجاري.

وسجل ثنائية مكتب شؤون المواطنين والمجتمع كل من أشيمبو وأحمد سليمان، ليصل الفريق إلى النقطة الرابعة، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد قطاع المشاريع الهندسية والفنية عند 3 نقاط.

وفي اللقاء الثاني لحساب ذات المجموعة، حقق مكتب الشؤون القانونية، بطل النسخة الماضية، فوزاً كبيراً 5 - 1 على قطاع الخدمات المساندة، الذي فقد فرصته بعد خسارتين متتاليتين، بينما وصل مكتب الشؤون القانونية إلى النقطة الرابعة.

وجاءت أهداف مكتب الشؤون القانونية عن طريق ضياء محمد قنديل «هدفان» وحسام محمد حسن والمهدي نعوا وعبدالرحمن جمال، فيما سجل فلافيو هدف قطاع الخدمات المساندة.

أدار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي، المرشح للتواجد في كأس العالم 2026، وعاونه نواف الزيودي.

ترقب

وتعد المجموعة الرابعة الوحيدة التي لم يتحدد فيها ملامح المتأهل، كون ثلاثة فرق ستنافس في بطاقتي التأهل في الجولة القادمة، بعد غدٍ، عندما يواجه مكتب الشؤون القانونية «4 نقاط» قطاع المشاريع الهندسية والفنية «3 نقاط».

وفي اللقاء الثاني سيلاقي مكتب شؤون المواطنين والمجتمع «4 نقاط» قطاع الخدمات المساندة الذي لا يملك أي نقطة في رصيده.

وكشف خالد محمد السويدي، رئيس اللجنة الفنية للبطولة، أن الأدوار النهائية التي ستنطلق، يوم الأحد المقبل، ستشهد العديد من المفاجآت للجماهير والفعاليات التي تستهدف كافة فئات المجتمع بمختلف الأعمار.

وأوضح السويدي: رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للجماهير، كما تم توفير منطقة خاصة للتفاعل مع المشجعين «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية التي ستوجد مجدداً في الأدوار الإقصائية.

وأضاف: ستكون هناك أيضاً مسابقات تشجيعية للحضور، إضافة إلى أن اللجنة المنظمة خصصت منطقة لتناول المشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة التي تقدم مجاناً للجماهير طيلة أيام البطولة.

وأشاد السويدي بالمستوى الفني المتميز الذي ظهرت به الفرق في النسخة الـ12 للبطولة، ولا سيما أن العديد من المشاركين عملوا على تعزيز الصفوف بأسماء لامعة سواء لاعبين أو مدربين، وهو ما زاد قوة المنافسة ورفع مستوى الإثارة.