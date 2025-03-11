طاقم تحكيم نسائي يعبر بقمة «الإمارات وحتا» إلى بر الأمان

شهدت مباريات دوري الدرجة الأولى حالة فريدة، بعد أن أسندت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى طاقم تحكيم متكامل من العنصر النسائي بقيادة روضة المنصوري حكم ساحة، وأمل جمال مساعداً أول، وعذارى الحمادي مساعداً ثانياً، إدارة مباراة الإمارات وحتا، ضمن مواجهات الجولة 20، أول من أمس، التي انتهت بفوز الإمارات 2 ـ 1.

وعلى الرغم من حساسية مباراة «القمة» بين الإمارات وحتا، إلا أن طاقم التحكيم النسائي بقيادة روضة المنصوري استطاع أن يعبر بالمباراة إلى بر الأمان.

وذلك من خلال القرارات التحكيمية الصائبة التي اتخذتها، وتجنبت من خلالها إشهار البطاقات الملونة إلا في حالتين، مناصفة بين الفريقين، بعد إشهار البطاقة الصفراء للاعب حتا تميمو وورو، ولاعب الإمارات سلطان علي، ولم يكن هناك أي اعتراض من قبل اللاعبين على القرارات التحكيمية التي جاءت عادلة بشهادة كل من حضر المباراة.