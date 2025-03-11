4 فرق تحسم تأهلها إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

حسمت 4 فرق تأهلها إلى الدور ربع النهائي من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، والمقامة حالياً على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر حتى 20 مارس الجاري بتنظيم ديوان الرئاسة.

وتأهل مساء أول من أمس كل من: فريق دائرة القضاء، وفريق الشؤون المالية والمشتريات، بعد أن حسم كل من مدارس الإمارات الوطنية، ومكتب الأمين العام تأهلهما إلى هذا الدور من قبل.

وجاء تأهل فريق دائرة القضاء، بعد أن قاد سيباستيان تيغالي المهاجم الدولي السابق، وثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي للمحترفين، الفريق إلى حجز مقعده في دور الثمانية بعد الفوز على فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي 3 ـ 0، ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.

وسجل ثلاثية دائرة القضاء تيغالي ولوجاه جونيو وأكثم حسين، ليصل الفريق إلى النقطة السادسة، فيما لم يحقق فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي أي فوز خلال مباراتين.

ومنحت أهداف الهداف التاريخي السابق لنادي الوحدة، ونجم النصر والشارقة السابق أيضاً، وزميله لوجاه جونيور، فريق دائرة القضاء لقب أقوى هجوم في البطولة حتى الآن بعد أن سجل الفريق 10 أهداف، إذ أحرز تيغالي هدفين وجونيور أربعة أهداف.

ووصف سيباستيان تيغالي، قائد فريق دائرة القضاء، النسخة الـ12 من الكأس بالبطولة القوية، معرباً عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في منافسات البطولة الرمضانية التي تضم لاعبين على أعلى مستوى.

وقال تيغالي: من دواعي سروري المشاركة في البطولة التي تعد الأفضل، وبكل صراحة كنت أجد الجميع يتحدث عن المستويات العالية للمنافسات، ورغم أنني لعبت في المستوى الاحترافي الأعلى في كرة القدم سواء في الدوري السعودي أو الدوري الإماراتي.

وبعد 21 عاماً من مسيرتي الاحترافية في مختلف الملاعب أستطيع أن أقول إنني لم أتوقع أن أخوض بطولة بهذه الصعوبة، وجاءت عكس توقعاتي تماماً ولا تقل عن أي مباريات في دوري احترافي.

وأوضح تيغالي، أن الصعوبة تكمن في أن أسلوب لعب الفرق المشاركة سريع للغاية والالتحامات قوية، وبدوري أسعى جاهداً إلى أن أكون على قدر تطلعات فريقي.

وفي مباراة ثانية بالمجموعة ذاتها، خطف فريق قطاع الشؤون المالية والمشتريات بطاقة التأهل الثانية بالمجموعة، بعد فوزه المثير برباعية لهدفين على مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وجاءت الرباعية عن طريق بيتر سوني «هدفين» وباسم عادل ومحمد أحمد يحيى، بينما أحرز ثنائية مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أحمد سالم الكلباني وخليفة خالد المسكري.

وبذلك احتل قطاع الشؤون المالية والمشتريات المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن دائرة القضاء، وستكون مواجهتهما المقبلة على الصدارة، على أن يلاقي مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في لقاء تحصيل حاصل، كون رصيدهما خالياً من النقاط وفقدا فرصة التأهل.

ومنحت اللجنة الفنية للبطولة أحمد جاويش، حارس مرمى دائرة القضاء، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه، فيما نال بيتر سوتي، لاعب قطاع الشؤون المالية والمشتريات، نجومية المباراة أمام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.