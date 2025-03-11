الظفرة يتصدر دوري «الهواة» ويقترب من «اللعب مع الكبار»

خطى الظفرة «المتصدر» خطوة كبيرة نحو العودة لدوري المحترفين واللعب مع الكبار، وذلك بعد أن وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الفجيرة إلى 5 نقاط، وذلك بعد الفوز في الجولة 20 من دوري الأولى «الهواة»، على دبا الفجيرة منافسه أيضاً على بطاقة الصعود 3-1.

كما استفاد الظفرة من تعادل الفجيرة وصيف المسابقة «37 نقطة» مع الحمرية سلبياً ليزيد الفارق إلى 5 نقاط بينه والفجيرة و8 نقاط عن دبا صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

وشهدت مباريات الجولة تسجيل اللاعبين 24 هدفاً وهي نسبة عالية مقارنة بالجولات الماضية، التي لم تتجاوز فيها الأهداف حاجز 20 هدفاً، وشهدت مباراة العربي و«غلف أف سي» أكبر نتيجة في المسابقة، وهي فوز العربي بسباعية نظيفة ليصل إلى 33 نقطة في المركز الرابع، في حين بقي الخاسر في المركز الأخير بـ 6 نقاط، كما شهدت مواجهة يونايتد الفائز على الذيد 5-3 أكبر نسبة أهداف خلال جولة واحدة بـ 8 أهداف، وكسب الإمارات قمة الجولة أمام حتا بعد الفوز 2-1.